Megan Thee Stallion lleva a los tribunales a su discográfica y le solicita un millón de dólares

Megan Thee Stallion está saboreando el éxito de su nuevo disco Traumazine, lanzado el pasado 16 de agosto. Un trabajo con el que liberó todas las emociones que sentía con letras que transmiten mensajes potentes y, sobre todo, honestas. 18 canciones han sido las que han llevado a la rapera a conseguir el número 1 en iTunes en Estados Unidos.

Sin embargo, no todo es bonito dentro de la carrera musical de la artista. Lleva bastantes años con problemas con su actual discográfica, 1501 Certified Entertainment, lo que ha conllevado que Megan Thee Stallion acuda a la justicia a reclamar varias cosas que considera que incumple esta empresa. En 2020, ya la demandó porque no le dejaban publicar música, pero resolvieron el conflicto, o por lo menos lo intentaron.

Sin embargo, las disputas han continuado. La revista People ha tenido acceso a la demanda que ha presentado la rapera, junto a sus abogados, a su discográfica. Solicita un millón de dólares en compensación por sus últimos discos. La artista considera que ambos trabajos sí cumplieron con los requisitos establecidos en el contrato, el cual califica de inconcebible. Sin embargo, la empresa no lo ve de esta manera.

"Durante los últimos dos años, Pete (apellido real de Megan) y 1501 compartieron una larga y tortuosa historia de disputas entre ellos sobre el acuerdo de grabación de Pete, incluida la inconcebibilidad del acuerdo en su forma original, así como disputas sobre el lanzamiento de la música de Pete”, dice la denuncia.

People no ha podido ponerse en contacto con los abogados de Megan Thee Stallion, pero sí con el de la discográfica, Steve M. Zager. El representante considera que el anterior disco de la rapera, Something for Thee Hotties, no cumple con las condiciones de álbum y la discográfica no le tiene en cuenta como tal, a pesar de que ella sí. Creen que es un repertorio que tiene materiales de archivo, palabras malsonantes y, además, fue lanzado demasiado pronto.

Por su parte, el último disco que ha estrenado la artista, hace un par de semanas, lo están evaluando. Aun así, el anterior trabajo no lo consideran un formato de álbum y, por tanto, el contrato está incumplido, al tener que lanzarlo así. “No hay forma de que Something for Thee Hotties califique como un álbum, ya que ese término se define bajo su compromiso de grabación en sus diversos contratos con 1501", explica el abogado de la discográfica.

"Entonces, por una serie de razones, creemos que nuestra posición está justificada y se basa en los contratos. Hemos tratado de trabajar con Megan y queremos que Megan tenga éxito”, finaliza Steve M. Zager.

El conflicto entre Megan Thee Stallion y su actual discográfica parece que se resolverá en los tribunales próximamente. Veremos a quién le da la razón el juez y quién gana esta batalla legal que está atormentando a la rapera.