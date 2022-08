‘New Tales from the Borderlands’ llegará en octubre de 2022

2K y Gearbox Software han confirmado que New Tales from the Borderlands, una nueva aventura narrativa interactiva independiente basada en elecciones y ambientada en el universo de Borderlands, estará disponible mundialmente el 21 de octubre de 2022. A partir de hoy, los gamers pueden reservar el videojuego en Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam y Epic Games Store.

Este título sumerge a los jugadores en una historia profunda y original llena de giros inesperados, emociones conmovedoras y humor clásico de Borderlands. Dentro de la metrópolis de Promethea, perpetuamente devastada por la guerra, los jugadores decidirán el destino de tres perdedores que buscan hacer del caos su negocio, con la científica altruista Anu, su ambicioso hermano "callejero" Octavio y Fran, la bestia de los yogulados.

Los jugadores se enfrentarán a una invasión planetaria, un monstruo de la bóveda y capitalistas despiadados en este emocionante viaje cinematográfico donde lo que sucede a continuación depende de sus decisiones. Cada elección, grande o pequeña, puede afectar la forma en que se desarrolla la historia, a menudo de manera inesperada, y solo al jugar el juego, los jugadores comprenderán completamente cómo sus decisiones pueden cambiar el mundo de Borderlands.

Decide el destino de la altruista científica Anu, de su ambicioso hermano Octavio y Fran, la bestia de los yogulados. Sin nada que perder y con todo por ganar, te abrirás paso con garras y estafas a través de esta emocionante historia de cinco partes llena de matones armados, bestias de otro mundo y deliciosos tacos.

Las tierras fronterizas no son sólo el hogar de los buscacámaras, los psicópatas y los directores ejecutivos de las corporaciones armamentísticas: están llenos de civiles oprimidos e intrépidos que intentan salir adelante. Con una serie de rostros nuevos y otros que regresan, esta inolvidable historia hará las delicias de los nuevos y viejos fans.

¡Enfréntate a los despiadados señores corporativos en New Tales from the Borderlands! Controla a Anu, Octavio y Fran en esta aventura narrativa llena de acción. ¡Haz del caos tu negocio el 21 de octubre! #Borderlands



Las decisiones que tomas determinan el final de tu historia de forma inesperada. Ya sea la visión de Anu de un universo que comercializa algo más que armas, los sueños de Octavio de fama y fortuna, o el gélido plan de venganza de Fran, su éxito o fracaso depende de ti.

Reserva para obtener el Pack Adventure Capital, que incluye cosméticos para Anu, Octavio y Fran, 10 000 monedas del juego y un coleccionable FL4K Vaultlander en el juego! Hay dos ediciones con contenido adicional digital que permiten a los jugadores seleccionar la opción adecuada para a ellos: la estándar (solo digital) y la deluxe (digital y física) que también incluye Tales from the Borderlands.