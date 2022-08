Estos son los hits que han alcanzado el Nº1 en agosto de los últimos 30 años

Un sábado más de lista, un año más a la lista de Nº1 históricos. En 2023, se echará la vista atrás y estará la sorpresa de haber tenido a Rosalía y Bizarrap con Quevedo en dos fines de semana históricos en los que han entrado directamente desde su posición de candidatos. Pero, ¿qué hay del pasado?

Si nos vamos a tan solo hace un año, no es difícil recordar una de las canciones del verano. Rauw Alejandro se ponía en lo más alto con su Todo de ti. Sí, esa canción que te acelera los latidos con tan solo escucharla y se te pegaba en cualquier fiesta.

Un poco más atrás, del 14 de agosto de 2021 al 19 de agosto de 2017, era Rihanna la que coronaba la lista. Bueno, más bien DJ Khaled, que junto a ella y Bryson Tiller presentaron un hit al mundo: Wild Thoughts. Los fans no lo sabían, pero que estrenase esa colaboración no iba a ser indicativo de que sacara música propia próximamente...

El 18 de agosto de 2012, eran Henry Méndez y José de Rico los que conseguían el oro gracias a un tema muy dorado: Rayos de Sol. Seguro que con leer las tres palabras de su título ya se te viene a la cabeza, aunque lo que es más seguro es que hace diez años la bailabas sin parar.

Hace 15 años, Nelly Furtado nos rompía el corazón con su éxito All good things. Con una letra desgarradora, la artista demostraba que su estilo seguía intacto cantara lo que cantara. El 18 de agosto de 2007 llegaba a lo más alto de nuestra lista.

Ojo con el 17 de agosto de 2002, que los Red Hot Chili Peppers se abrían paso a golpe de guitarra para triunfar con By The Way. A día de hoy sigue siendo un éxito de la banda californiana, algo en lo que nuestra lista no se equivocó hace 20 años.

Hace 25 años, los Celtas Cortos estaban en lo más alto con su Haz Turismo, un tema rockero y muy, muy gamberro. Lo consiguieron el 16 de agosto de 1997.

Y por último, no podía faltar el mismísimo Rey del Pop. Hace 30 años, Michael Jackson estaba en el Nº1 con In The Closet, demostrando que su reinado era por algo. Lo hizo el 15 de agosto de 1992, ¡cómo le echamos de menos!