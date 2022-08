Hero Fiennes Tiffin nos habla de ‘AFTER: Amor Infinito’: ¿Es tóxica la relación y su personaje?

AFTER ha sido todo un fenómeno. La historia de Hardin Scott y Tessa Young ha dado la vuelta al mundo, primero con las novelas de Anna Todd y luego con la saga de películas que han triunfado entre el público adolescente. Han sido cuatro años de risas, amor, dramas y sexo, que ahora llegarán a su fin con AFTER: Amor Infinito.

Con motivo del estreno de esta nueva película, Hero Fiennes Tiffin se ha pasado unos días por Madrid, y LOS40 no podía faltar a la cita. El que interpretó al pequeño Voldemort en Harry Potter -y que, por cierto, es sobrino del actor en la vida real, Ralph Fiennes- ahora es toda una celebrity gracias su papel de Hardin en la saga, y los cientos de fans que se congregan a su llegada a las diferentes ciudades que ha visitado en la promo de anteriores entregas son buena prueba de ello.

En esta ocasión, Hero se ha centrado en responder a nuestras preguntas sobre la película, muy centradas en la psicología y personalidad de Hardin. Le conoce como una extensión de sí mismo, y el porqué es evidente: Ya son más de cuatro años pegado al personaje de las novelas, por lo que conoce a la perfección a ese chico con un don para la escritura que ha dejado claro que tiene un pasado traumático y una relación... Tormentosa.

Precisamente, el adjetivo que mucha gente utiliza para definir la pareja entre Tessa y Hardin es 'tóxica'. Él, lejos de describirla así, tiene muy claro por qué funciona tanto en la saga y cala tan hondo entre los espectadores: "Yo personalmente no usaría la palabra ‘tóxica’, pero entiendo que la gente lo haga. Una relación turbulenta, desafiante y difícil es entretenida de ver en pantalla, y da la oportunidad a los personajes de hacerla funcionar".

Aun así, no cree que la personalidad de Hardin sea un modelo a seguir por la audiencia. "Yo diría que no. Creo que ha tenido una vida muy difícil, y nunca ha tenido realmente la oportunidad de hablar de sus problemas y arreglarlos, así que creo que el personaje de Hardin y su relación en la película en general no es una guía, ni un boceto o manual de cómo ser en una relación, de cómo ser como hombre o cualquier cosa así", nos comenta.

Más allá de estas reflexiones, el actor no dudó en confesar qué cambiaría de Hardin o en qué se parece al personaje, dejando sorpresas cómicas, interesantes e incluso profundas. Si quieres ver todo lo que nos contó no dudes en darle play al vídeo sobre estas líneas y conocer un poco más a Hardin Scott, ahora que está a punto de escribir su final en la gran pantalla.

AFTER: Amor Infinito se estrena el 26 de agosto.