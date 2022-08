Crecen los rumores sobre un gran concierto de Blur para celebrar los 30 años de ‘Parklife’

Fueron un grupo clave para entender el britpop, ese género tan característico de Gran Bretaña que triunfó durante la década de los 90. Blur conquistaron a millones de fans alrededor del mundo y se convirtieron en una banda emblemática que ha pasado a la historia. Ahora, años después de que sus componentes tomaran caminos diferentes, suena con más fuerza que nunca un nuevo reencuentro entre ellos encima de los escenarios.

Según publica el diario británico The Sun, la banda ya ha agendado un concierto masivo en el Estadio de Wembley para conmemorar las tres décadas de uno de sus discos más emblemáticos, Parklife. La reunión ya llevaría pensada desde hace cerca de un año, y la fecha ya estaría reservada en este gran estadio. "Los muchachos han estado hablando y ahora se está convirtiendo en realidad. Sus planes se mantienen muy bien guardados, pero hay un concierto en Wembley que coincidirá con el 30 aniversario de su segundo álbum, Parklife", señaló una fuente cercana al grupo.

"La banda está totalmente a bordo y despejando sus agendas para comenzar de nuevo", añadió esta fuente sobre el retorno de Blur, una banda que ya ha cumplido siete años de inactividad tras anunciar su segundo receso tras de la publicación de The Magic Whip, último álbum hasta la fecha.

Fue en 2015 cuando Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree sorprendieron al mundo anunciando que lanzarían ese último álbum y que saldrían de gira para promocionarlo. Desde entonces los hemos visto reunidos en ocasiones muy especiales y cada uno de los integrantes se ha dedicado a sus distintos proyectos.

No es la primera vez que saltan las alarmas sobre una posible reunión de Blur. En una de las últimas entrevistas que Damon Albarn ha ofrecido durante la promoción de su último disco, dejó la puerta abierta a esta posibilidad. Así lo confirmó al preguntar el medio MusicWeek si ya habían dado su último concierto: "Realmente espero que no. Amo esos conciertos, son geniales, pero no es algo que necesite hacer. Solamente lo hago por la felicidad que me dan. No puedo esperar para cantar Parklife nuevamente".

No es la primera vez que el propio Albarn descarta que Blur haya terminado para siempre. En una entrevista el pasado año en NME también aseguró que, a pesar de sus proyectos individuales, seguía pendiente un reencuentro: "Todos estamos ocupados en lo que hacemos por el momento. Seguro que va a pasar algo pronto pero no lo hemos discutido".