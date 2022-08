Led Zeppelin: Por qué el “riff” de guitarra de ‘Whole lotta love’ es uno de los mejores de todos los tiempos

Una casa flotante sobre el río Támesis en la preciosa villa inglesa de Pangbourne, a las afueras de Londres. Jimmy Page la había comprado con el dinero que había ahorrado cuando estaba en The Yardbirds. Fue su residencia y el lugar donde nació uno de los mejores riffs de guitarra de la historia, el de la ‘intro’ de Whole lotta love. Cinco notas. Apenas 3 segundos. Reconocible al instante.

Desde entonces, el tema de Led Zeppelin ha aparecido en numerosos rankings. El 25 de agosto de 2014 lideró la lista de ‘los mejores riffs de guitarra de todos los tiempos’ ganando la votación realizada por Radio 2 (BBC). Y obtuvo un resultado similar en 2021, tras una encuesta llevada a cabo por Guitar World. Es verdad que ese tipo de listados abundan y que sus resultados son siempre subjetivos. Para gustos, los colores, como se suele decir. Layla de Derek and the Dominos, Sweet child o'mine de Guns N'Roses, Smoke on the water de Deep Purple o Voodoo child de Jimi Hendrix, entre otras, también han estado en top de los ‘mejores riffs’.

En cualquier caso, esos acordes de guitarra que introducen Whole lotta love, y se repiten formando el principal anclaje de su melodía, son icónicos. Te contamos por qué.

Una casa flotante sobre el Támesis

Whole lotta love era la canción que abría el segundo álbum de la banda inglesa Led Zeppelin II (1969). Jimmy Page es su autor y contó la historia de cómo creó su inolvidable riff en una entrevista con The Wall Street Journal: “El riff de guitarra de Whole lotta love se me ocurrió en el verano del 68, en mi casa flotante, sobre el Támesis, en Pangbourne (Inglaterra). Supongo que mi temprana predilección por las grandes 'intros' de los guitarristas de ‘rockabilly’ fue una inspiración. Tan pronto como desarrollé el riff, sabía que era lo suficientemente potente como para conducir la canción entera, no solo para abrirla".

Al vocalista Robert Plant, al bajista John Paul Jones y al batería John Bonham, también les gustó: “Cuando toqué el riff para la banda en la sala de estar de mi casa varias semanas más tarde, durante los ensayos de nuestro primer álbum, la emoción fue inmediata y colectiva. Sentimos ya entonces que el riff era adictivo, como algo prohibido".

Robert Plant: “El riff de Page era el riff de Page”

Construida en torno a las cinco notas nacidas sobre el río más largo de Inglaterra, Whole lotta love se convirtió en un enorme éxito, si bien supuso para el grupo algún quebradero de cabeza. Las similitudes de su letra con la escrita por Willie Dixon para You need love - grabada por Muddy Waters en 1962 y versionada en 1966 por los Small Faces - propició que el ‘bluesman’ americano presentara una demanda contra ellos en 1985, y la ganara. En los siguientes lanzamientos, el nombre de Dixon se incluyó en los créditos.

Como Robert Plant explicaría en una entrevista con ‘Musician’: “El riff de Page era el riff de Page. Y estaba ahí antes que ninguna otra cosa… Aquello solo fue un rasguño. Ahora, afortunadamente, pagamos por ello. En ese momento, tuvimos muchas conversaciones sobre lo que debíamos hacer. Se decidió que estaba tan lejano en el tiempo que… bueno, solo te pillan cuando tienes éxito. Así es el juego”.

Jimmy Page: “Quería un riff que provocara una sonrisa”

Efectivamente, la demanda nada tenía que ver con “el riff de Page”. Algo único que se ha asegurado el puesto de honor entre expertos y amantes del rock. Así, el 25 de Agosto de 2014, BBC News publicaba el resultado de una encuesta llevada a cabo entre los oyentes de Radio 2, que se convirtió en la noticia del momento: “Whole lotta love, de Led Zeppelin, votado el mejor riff de guitarra de todos los tiempos”

El padre de la criatura, el guitarrista Jimmy Page, se sintió “noqueado” cuando lo supo. “Quería un riff que realmente llegara, que la gente realmente lo sintiera y provocara una sonrisa en sus caras, pero cuando lo tocaba con la banda, entraba en otra dimensión”, dijo en BBC. “…era al mismo tiempo amenazador y bastante acariciante”.

"Whole lotta love es uno de los riffs de guitarra más importantes del siglo XX”, aseguraba entonces el experto Steve Levine (conocido por sus trabajos como productor de Culture Club). “El momento en el que escuchas literalmente dos notas, sabes exactamente lo que es”.

Joe Perry: “Es el paradigma de la simplicidad”

Curiosamente, muchos años antes de esa encuesta, en 2002, Guitar.com publicó una entrevista con Joe Perry, guitarrista de Aerosmith y uno de los músicos más influyentes de rock. Cuando le preguntaban su opinión sobre el "riff" definitivo de rock de todos los tiempos, respondía así:

“Hay muchos. Pero imagino que si tomas el camino de ‘menos es más’, creo que Whole lotta love es uno de ellos. Quiero decir, esa apertura es casi un ‘no-riff’. Es tan primordial que casi nadie la puede tocar… pero es muy potente. Para mí, es el paradigma de la simplicidad y toca las raíces mismas del aspecto sexual del ritmo. Y, como he dicho, técnicamente, no es nada. Jimmy Page puede tocar cualquier cosa y esto demuestra su genialidad… era como, ‘Vale, esto es lo que la gente quiere escuchar’”.

Guitar World: “Su propio paso de gigante para la humanidad”

Gran repercusión tuvo también la encuesta realizada en 2021 entre los lectores de Guitar World. El resultado fue el mismo: Whole lotta love de Led Zeppelin ha sido votado el Mejor Riff de Guitarra de Todos los Tiempos. El equipo editorial de la revista aclamaba el impacto sísmico del riff de Jimmy Page y, poniendo como referencia la llegada del hombre a la luna en 1969, lo describía como “su propio paso de gigante para la humanidad”.

"No era el primer gran riff, pero es el definitivo", continuaba el artículo de Guitar World. "Es por lo que los riffs se convirtieron en primordiales, la razón por la que las bandas buscan ese gancho de guitarra que impulse toda la canción - o incluso toda la carrera".