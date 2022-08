Arctic Monkeys anuncia su séptimo disco y estrena una canción en directo

Arctic Monkey comenzó su gira hace unos días, el mejor momento para anunciar su séptimo álbum de estudio. ´The Car´ saldrá el próximo 21 de octubre. Para que sus seguidores tengan más ganas de que vea la luz presentaron ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’, uno de los temas que formarán parte del disco, en uno de sus conciertos.

Este nuevo proyecto estará formado por diez nuevas canciones escritas por Alex Turner, producidas por James Ford y grabadas en Butley Priory, Suffolk, RAK Studios en Londres y La Frette en París. Además, será la continuación de Tranquility Base Hotel & Casino, su sexto álbum lanzado en 2018.

Como hemos dicho, ya conocemos una de las canciones que estarán en este nuevo proyecto, ya que la banda no pudo aguantar y la interpretó en directo en el festival Zurich Openair en Suiza el pasado 23 de agosto. Más títulos que encontraremos y que ha compartido el grupo son There'd Better Be A Mirrorball, Sculptures Of Anything Goes, Jet Skis On The Moat, Body Paint y Mr Schwartz.

Según han informado, en este nuevo disco encontraremos un nuevo “paisaje musical”: “Se trata de un nuevo y suntuoso paisaje musical que contiene algunas de las interpretaciones vocales más ricas y gratificantes de la carrera de Alex Turner. El álbum de lujo estará disponible en vinilo gris limitado con una pegatina y una sobre portada de plástico transparente con una imagen a través de la tienda oficial de AM. También un LP exclusivo de color crema estará disponible en tiendas de discos independientes y tiendas HMV”.

Tres años sin subirse a un escenario

Este disco viene después del parón de tres años en el que el grupo no se subió a los escenarios. Fue el pasado martes 9 de agosto cuando inauguraban su gira internacional en la ciudad de Estambul. Desde 2019 los fanáticos de Arctic Monkey no pudieron disfrutar de ellos en directo hasta ahora.

Con un set de hasta 21 canciones, entre las que estaban incluidas Do I wanna know, Brainstorm y Snap out of it, la banda levantó a un público entregado. Aunque el momento más emocionante se produjo cuando interpretaron Potion Approacching, después de más de 11 años sin hacerlo.