Hero Fiennes Tiffin confirma ‘After 5’, que podría llegar muy pronto

Son tiempos de suerte para las afterianas y los afterianos. Ahora mismo, fans de todo el mundo están yendo a ver After: Amor Infinito en masa después de su estreno, una película que vivirán como el broche definitivo a la historia de Hardin y Tessa... O tal vez no.

Y es que el actor protagonista, Hero Fiennes Tiffin, ha desvelado un secreto que muchos no esperaban: After tendrá una quinta parte. Pese a que Anna Todd escribió solamente cuatro novelas, parece que el éxito de las películas ha sido tal que los estudios se han atrevido a hacer una nueva cinta que vaya más allá del desenlace de los protagonistas.

Así lo anunciaba el sobrino de Ralph Fiennes durante la promo de la película, en un vídeo que contiene información esencial para cualquier fan que se precie:

Y es que, más allá de la mera confirmación de la película, el actor también desvela que llevará por título After Everything. Sin duda, un título bastante revelador si se tiene puesta la mirada en la intensidad de los dos personajes protagonistas.

Además, no ha dudado en contar otro detalle que cambia las cosas: esta quinta película ya está rodada, por lo que la espera hasta su estreno podría ser mucho más pronto de lo que la gente espera. Cuando otras producciones más ambiciosas graban simultáneamente dos películas, suelen tener un año o poco más tiempo de diferencia entre ellas, como es el caso de Marvel Studios y Vengadores: Infinity War y Endgame.

Pese a que es todo un bombazo, hay que tener en cuenta que para muchos no era ningún secreto. Ya se conocían las intenciones de los estudios de hacer otra secuela y precuela de la saga, por lo que aún está en el aire si After Everything sucede antes o después de lo que se ha podido ver hasta ahora. Aunque quizá el pie de foto de la publicación revele que sucede después con ese "la historia de Hessa no ha acabado".

After: Amor Infinito ya está en cines.