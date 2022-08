Consigue una edición especial del vinilo de remixes de Madonna, 'Finally Enough Love'

Lleva cuatro décadas en el mundo de la música, reinventándose y marcando a varias generaciones con su valentía y sus ganas de innovar. Ahora, para celebrar este aniversario redondo, Madonna lanza un nuevo recopilatorio que recoge 50 números 1 en las diferentes listas de éxitos.

El nuevo álbum se llama Finally Enough Love: 50 Number Ones, y contiene 16 recopilaciones de sus remezclas favoritas de temas como Like a Prayer. En él ha contado con colaboraciones de artistas como Maluma y Britney Spears, y en LOS40 Classic queremos que se convierta en uno más de los discos de tu colección.

A lo largo de cuatro décadas Madonna, ha puesto a bailar a diferentes generaciones y esta recopilación refleja la vertiente dance de todos sus éxitos. La artista ha elegido personalmente el repertorio de Finally Enough Love, que contiene sus remezclas favoritas de esos hits. El repertorio de Finally Enough Love: 50 Number Ones discurre principalmente en orden cronológico y muestra las diferentes reinvenciones que han hecho de Madonna un icono global; desde Holiday (2019) hasta I Don´t Search I Find (2019).

Para conseguir la edición en vinilo de este gran recopilatorio de la reina del pop, tienes que demostrar que eres fan de Madonna y conoces todas sus canciones. Para arrancar la temporada por todo lo alto, en Morning Box, los días 30 y 31 de agosto y 1 de octubre, sonarán varias canciones de este disco. Si eres el/la más rápido/a en llamar al 913 477 576 y reconocer la canción en directo, te llevarás una maravillosa edición en color del vinilo de Finally Enough Love: 50 Number Ones de Madonna.

La lista de remezcladores incluye a DJs y productores como Bob Sinclar, William Orbit, Honey Dijon, Avicii o Felix Da Housecat. El disco contiene también colaboraciones de estrellas como Maluma, Britney Spears, Justin Timberlake o Nicki Minaj. Se espera que se revelen más sorpresas a finales de este año en torno a la celebración de los 40 años de Madonna en la música.