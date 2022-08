María Becerra, Lola Índigo, Anitta, Elton John y Britney Spears despiden de agosto con sus nuevas canciones

Es el último fin de semana del mes de agosto y a muchos nos toca guardar el bañador y despedirnos de las vacaciones de verano hasta el año que viene. Para que volver a la rutina y reincorporarnos al trabajo -y al nuevo curso, en general- sea un poco menos sufrido, aquí te traemos los nuevos lanzamientos de esta semana para poner el broche de oro a la temporada estival y hacer que el verano sea un estado mental.

El pasado 19 de agosto Camilo, Ptzeta, Villano Antillano, Emilia, Black Pink o Demi Lovato nos deleitaban con sus estrenos musicales, este viernes 26 tampoco te va a dejar indiferente.

Viernes 26 de agosto

Lola Índigo, María Becerra - Discoteka. Por fin podemos escuchar al completo y en su versión oficial este temazo que tanto ha sonado en los conciertos de la artista española. Toca prenderlo e invitar a la fin de fiesta del octavo mes del año a todos tus amigos. ¡Ronda gratis de buen rollo y perreo!

Karol G, Maldy - Gatúbela. La colombiana comienza su nueva etapa como pelirroja y recurriendo a Catwoman, uno de los personajes de cómic más astutos y sensuales del universo de superhéroes, con un tema que promete hacernos desgastar la tarima. Ah, y viene acompañada del ex integrante de Plan B, Maldy. Éxito asegurado.

Elton John, Britney Spears - Hold Me Closer. Ya es oficial. Después de seis años, ¡Britney está de vuelta! Lo ha hecho de la mano del Rocketman y la leyenda británica Elton John. Juntos ponen voz a este remix de Tiny Dancer, un tema pop/dance que mezcla lo mejor de los 80 y de la actualidad.

Lasso, Sebastián Yatra - Ojos Marrones remix. El colombiano nos sorprende una vez más uniéndose al remix de esta canción que ha estado arrasando en redes sociales y que ha sido el primer gran triunfo de Lasso. Ahora toca disfrutar de esta nueva vida.

Alejandro Sanz, Eros Ramazzotti - Soy. Estos dos veteranos de la música mediterránea colaborar por primera vez para sacar al niño que llevamos dentro.

Anitta - Versions of Me Deluxe. La brasileña lanza la reedición deluxe de su álbum Versions of me con colaboraciones de la talle de Maluma, Missy Elliott, Myke Towers o Cardi B.

Reik, Sech - 5 Estrellas. La banda mexicana se une a Sech para cautivarnos con esta balada pop que nos llega al corazón.

Selena Gómez, Rema - Calm Down Remix.

Justin Quiles - Fuego Forestal.

Álvaro Soler, Nico Santos - Candela

Juan Magán - Dose

David Guetta, Bebe Rexha - I'm Good (Blue)

DJ Khaled, Future, Sza - Beautiful

Anuel AA - Mercedes Tintea

Pol Granch, Leon Leiden - Platicamos