Justin Quiles quiere quemar a la “niña buena” en su nueva canción: ´Fuego forestal´

Justin Quiles se ha propuesto hacernos disfrutar de estos últimos días de calor y que mejor forma que con su nuevo lanzamiento, Fuego Forestal. El intérprete de Colorín Colorado ha explicado que esto es solo un adelanto de lo que será su próximo álbum, que contará con grandes colaboraciones internacionales.

Esta nueva canción viene después de ´AEIOU´, un single que no tuvo la acogida que esperaba el estadounidense: “Pensé que esta nueva canción iba a tener más boom, que sería más explosiva, pero mis canciones son así, tardan siempre en pegar”, explicó en una entrevista para EFE.

Los ritmos que nos ha regalado son característicos del reggaetón clásico, que sumado a una letra pegadiza forman un hit con la firma de Justin Quiles. Además, desveló que este lanzamiento va dedicado a una persona especial, tanto la letra como el vídeo, pero sin especificar nombres. ¿Te imaginas quién puede ser?

Un videoclip al estilo clásico

El vídeo también ha visto la luz junto al tema. Se trata de un clip muy especial, ambientado en los años de oro y en el que J Quiles se adentra a cantarle a esa niña buena que quiere que se convierta en una chica mala: “Quiero quitarte todo pieza por pieza, que cambies de niña buena a niña traviesa y date una cacha pa´ que subas de una pa´ la Luna”.

El artista de origen estadounidense puso punto y final a su gira, La Última Promesa Tour, por España el pasado 14 de agosto en la isla de Gran Canaria. A lo largo de este recorrido ha pasado por más de 20 ciudades, algo que ha hecho que el artista le coja cariño a nuestro país. "Me encanta España, no podría quedarme con una ciudad, pero si tuviera que elegir una para vivir, me quedaría con Madrid, porque me gustan las ciudades grandes", desvelaba J Quiles.

Ahora solo tienes que darle al play y disfrutar del nuevo tema que nos ha regalado uno de los cantantes actuales más reconocidos en el género urbano. ¿Has visto el vídeo?