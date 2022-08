Avril Lavigne y Machine Gun Kelly estrenan el videoclip de ‘Bois Lie’ rodado en su Mainstream Sellout Tour

El pasado 13 de agosto, Avril Lavigne completó la parte de su Mainstream Sellout Tour por Estados Unidos. Desde principios de junio, el artista Machine Gun Kelly había sido el encargado de abrir el show cada noche.

Por ello, y para rememorar lo bien que se lo han pasado sobre el escenario -y debajo de él- y viajando de un estado a otro, ambos han querido lanzar el videoclip de Bois Lie, track incluido en en Love Sux, rodado durante la gira.

En este vídeo musical se muestra cómo los dos artista han compartido escenario en diferentes citas a lo largo y ancho del país americano, pero también cómo han matado el tiempo durante los descansos, cómo han ido las pruebas de sonido y, especialmente, cómo lo han vivido los fans.

"Vale, si has venido al Mainstream Sellout Tour entonces sabrás que cada noche ha sido una auténtica pasada. No solo mi setlist ha sido divertido sino que cada noche he saltado con Kelly cuando hemos interpretado Bois Lie para todos vosotros. Así que aquí está... El vídeo musical que grabamos durante la gira de verano ya está fuera!", ha expresado la canadiense a través de sus redes sociales.

Pero esta no ha sido la única sorpresa que ha publicado el dúo. También han estrenado la versión en acústico del mismo título. "Menuda colaboración"; "sonáis increíble"; o "Me encanta" han sido algunos de los comentarios que ha recibido el nuevo tema.

Avril Lavigne - Bois Lie (feat. Machine Gun Kelly)

¿Qué canción te gusta más: la acústica o la punk?