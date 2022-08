Así ha sido la estafa que ha sufrido Kiko Rivera y que le ha causado problemas profesionales

Kiko Rivera está intentando relajarse en sus vacaciones alejado de todo lo relacionado con su familia, los Pantoja. Para ello, se ha ido con su familia a Punta Cana, para disfrutar de unos días paradisiacos en los que poder desconectar. Sin embargo, no todo ha sido color de rosas y se ha tenido que enfrentar a algunos contratiempos.

El hijo de Isabel Pantoja ha informado en sus redes sociales que ha sido víctima de una estafa. Un engaño que le está perjudicando a su carrera profesional, ya que hay una persona que está haciéndose pasar por su representante a la vez que contacta con diferentes lugares para ofrecer actuaciones de Kiko Rivera.

Por ello, ha dado un pequeño comunicado en su cuenta de Instagram aclarando cualquier malentendido y denunciando este hecho: “si alguien recibe la llamada ofreciendo a mi persona para una actuación de un tal “Josue” que sepan que es una estafa. Ya lo ha hecho varias veces y no vea la que está formando”, explicó.

Denuncia de Kiko Rivera / Instagram: riverakiko

Aunque ha sido un contratiempo, esto no ha impedido que Kiko Rivera continúe con sus vacaciones acompañado de Irene Rosales y sus hijas. A pesar de que el viaje ha estado pasado por agua, en ocasiones, ofreciéndoles una lluvia tropical típica de Punta Cana. También ha sufrido un pequeño problema en referencia a su salud física. No es nada grave, ya que solo fue un golpe de calor producido por estar mucho tiempo bajo el sol. Sin embargo, el ahora streamer no dudó en compartirlo con sus seguidores.