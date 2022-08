La misteriosa voz que Bizarrap incluye en todas sus sesiones y que hasta ahora era desconocida

Bizarrap se ha convertido en un referente de la nueva generación de artistas urbanos que están sonando en todo el mundo. Su talento ha inspirado a jóvenes que quieren seguir sus pasos y dar a conocer sus producciones caseras.

Las Music Sessios están arrasando en todo el mundo. De hecho, su tema con Quevedo no solo ha llegado a lo más alto de la Lista de LOS40, sino que también se ha coronado en los rankings internacionales y se ha convertido en la canción del verano de este 2022. Un título que hacía años costaba otorgar.

Y es que conseguir esto con tan solo 24 años, que los cumple este 29 de agosto, nos demuestra que Bizarrap tiene talento de sobra para seguir conquistando el mundo. Y no solo lo está consiguiendo gracias a su música, sino también a la impecable estrategia de marketing que lleva a cabo con cada lanzamiento. (Hay teorías que te pueden explotar la cabeza).

Bizarrap es todo un fenómeno y hay un elemento que va más allá de su gorra y sus gafas que has escuchado en todas las Music Sessions y del que quizás desconozcas su origen. ¿Quieres descubrirlo?

It's a wrap!

Seguro que ha llegado el final de una Music Session y has escuchado la voz de un hombre pronunciar el nombre del productor. Pues bien. No se trata de su nombre, sino de la frase That's a wrap (o it's a wrap) y pertenece a nada más y nada menos que al jugador de la NBA Kawhi Leonard. Su significado es algo similar a "eso es todo" o "se acabó".

En un vídeo que circula por las redes sociales se ve al deportista durante una sesión de fotos mirando a cámara y tapándola mientras pronuncia las famosas tres palabras. Unas palabras que si te has recorrido la discografía de Biza seguro que te resultan familiares. ¿Lo sabías?

¿Sabías que el sonido que pone bizarrap en sus sesiones es Kawhi Leonard (""Jugador"" de la Nba) diciendo: "It's a wrap"?



pic.twitter.com/0vruOxLXDP — Matogo (@matogo_) July 13, 2022

Lo que está claro es que el argentino va a seguir dando de qué hablar en las listas de éxitos. Cuando su nombre aparece en el cartel de algún festival, está casi asegurado que su organización cuelgue el cartel de entradas agotadas. ¡Nadie quiere perderse sus sesiones!

Quevedo no es el único que ha pasado por su estudio. Nathy Peluso, Ptazeta, Snow Tha Product, Trueno, Nicki Nicole, Don Patricio, Residente y Paulo Londra son solo algunos de los que han podido trabajar con Bizarrap y experimentar con los sonidos que él les ha propuesto.

Como mencionamos en líneas anteriores, cumplir 24 años y sumar todos estos logros a tu carrera es algo a lo que aspiran millones de jóvenes en todo el mundo.