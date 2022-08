"Menuda cagada de Avilés" se leía ayer en un faldón en grande durante la emisión de Sálvame en Telecinco. Y es que, el colaborador había entregado unas imágenes a Socialité, este fin de semana, en las que se veía a Isabel Pantoja en la playa.

Lo que en otros años no significaría gran cosa, en esta época sí lo es, porque la tonadillera lleva años sin disfrutrar de esas vacaciones y encerrada en su casa.

Por lo que al verlas, María Patiño - presentadora del espacio del fin de semana- alucinó y casi entregó una medalla al compañero por lograrlas.

Una felicidad que duró poco porque, el lunes en Sálvame otro compañero aseguraba que aquella no era la cantante, sino una mujer que se parecía mucho a ella y que, además, era conocida suya. Que le había dicho que había estado esos días en la playa, mientras Pantoja no había salido de su Cantora.

#YoMeRebelo29A

Os hago el resumen.

Ayer sale una EXCLUSIVA en Socialité, unas fotos de Isabel Pantoja tomando unas tapitas en la playa de Conil (Cádiz).

La señora de la izquierda.

El resto se deduce con el video😳🤦🏻‍♂️

(Mención a los carteles de Málaga...)

Que fuerte!!!😁😉🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/GKGDpYB5wl — Andrés Fco. (@Frances42353183) August 29, 2022

Ahí se lió en Sálvame. Avilés entró por teléfono asegurando que eran reales, mientras todo apuntaba cada vez más claro, a que se la habían colado. María Patiño enfureció con el colaborador: “¡Sin vergüenza! No te puedes convertir en víctima. Dame el teléfono de Marisa Muñoz y si de aquí al viernes comprobamos que existe, yo me pongo de pie y te pido perdón de rodillas. Algo que tú no sabes hacer", recriminaba pidiéndole el supuesto teléfono de quién le había mandado las fotos.

Pero él seguía sin pedir perdón por no contrastar la información: “Dices que soy un sin vergüenza y que me monto historias. ¿Entramos en un debate de cuestionarnos las informaciones? Esa fotografía ha pasado por manos de más gente y nadie se ha dado cuenta. A mí me la han colado y he perdido el dinero de la fotografía, después de haberme asegurado que Pantoja se había ido a Cádiz”.

Patiño cogió aire y respondió: “Ni tienes la categoría ni la profesionalidad para medirte conmigo, corazón”. A la vez que pedía perdón a la audiencia por emitir tales imágenes sin asegurarse de que eran reales.