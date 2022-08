Belén Aguilera y Rouss anuncian colaboración: ‘Locx’

Belén Aguilera y Rouss han anunciado una nueva colaboración. Se llama Locx y verá la luz el próximo viernes 2 de septiembre.

Después de Antagonista, la catalana vuelve con un nuevo single. Y, como ya hemos adelantado, no viene sola. Le acompaña Rouss, con quien ya ha trabajado en otros temas como productor, y que desde hace aproximadamente un año también ha sacado a relucir su faceta como cantante.

"Cuando un caballo se desboca, me vuelvo loca; como un caballo me desboco, me vuelvo loco", cantan los dos artistas en el breve adelanto que ha publicado Belén en su perfil de Instagram, donde vemos cómo se sumerge poco a poco en las profundidades de un lago. "Ya tocaba una baladita de lokiar", ha añadido la artista en su post.

Rouss, por su parte, también ha compartido otro fragmento de la canción, en la que se le ve corriendo por la orilla del mar y se le escucha lo siguiente: "No sé si esto llegará a algún puerto. No sé si son horas o seguir despierto. Talasofobia y un mar abierto".

A juzgar por los clips que ambos han compartido en sus redes sociales, el agua va a ser un elemento muy importante en el vídeo musical de la canción. Y es que talasofobia no significa otra cosa que "un miedo intenso a las grandes masas de agua, al mar (u océano) abierto y a lo desconocido que puede acecharnos bajo el mismo".

Compañerxs artistas como Walls, Aleesha, Samuraï, Natalia Lacunza, Lunaki o Leo Rizzi han comentado en la publicación, manifestando las ganas que tienen de escuchar el tema tanto como nosotros. ¡Estaremos muy pendientes porque parece que se avecina temazo!