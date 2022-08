Katy Perry ruge más fuerte que nunca sobre el mar: así ha sido su show más único

Katy Perry es una de esas artistas que nunca pasan de moda. No importa dónde te encuentres y con quién, ya que si suena una de sus canciones todos van a acabar tarareándola. Y es que su talento ha cruzado todo tipo de fronteras, adueñándose de las listas de éxitos de todo el mundo.

Pero eso no es todo. Y es que la música de nuestra protagonista ha llegado ahora también al mar. Katy ha inaugurado el crucero Norwegian Prima como madrina, consiguiendo así sumar un nuevo logro a su trayectoria. Durante la ceremonia, que ha tenido lugar este 27 de agosto en Reikiavik (Islandia), la artista se subió al Prima Theater del crucero para inaugurar de forma definitiva este nuevo proyecto de la compañía internacional. Aseguraba que nunca había vivido algo así y que estaba más que emocionada de hacerlo.

Katy apareció primero con un elegante (y brillante) vestido azul para luego lucir un outfit rojo con toques cowboy con el que daba comienzo a su show musical. Aunque la guinda la puso su sombrero de en forma de seta, muy acorde a la decoración de un bosque que la acompañaba durante el concierto en el Prima.

Katy Perry junto a los presidentes, CEOs y directores ejecutivos de la compañía / Norwegian

El show comenzó con E.T y su famoso ‘Kiss me, k-k-kiss me’ a los que nadie pudieron resistirse. Temas como Dark Horse, Part Of Me y California Gurls retumbaron en el teatro del crucero e hicieron que el público se levantase de sus asientos para darlo todo. La adrenalina fue in crescendo y ya nadie podía resistirse a las notas musicales que ofrecían Katy Perry y su banda en directo.

Asistir a un concierto de Katy Perry también es escuchar temas como Hot N Cold, Last Friday Night, I Kissed A Girl, Swish Swish, When I’m Gone, Wide Awake, Teenage Dream y Roar, entre otros. Asistir a un concierto de Katy Perry es vivir un viaje de emociones y recuerdos que nos llevan directos a esos años en los que todos estos temas sonaban desde los puestos más altos de las listas de éxitos.

Katy Perry en el concierto / Norwegian

Katy lo dio todo en la inauguración del Norwegian Prima. Tanto que acabó bajándose al público para compartir con ellos un subidón de adrenalina y celebrar así su primer concierto en un crucero y, por ende, su nombramiento como madrina del mismo.

Y es que, ¿quién no querría a Katy Perry en una fiesta?