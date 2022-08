Bizarrap, Quevedo, Anitta, Pablo Alborán y Dani Fernández despuntan en la última lista de agosto

Aunque lógico por el enorme tirón que está teniendo, no deja de asombrar lo que han conseguido Bizarrap y Quevedo en la lista esta semana: su single a medias, BZRP Music Sessions Vol. 52, repite en el número uno después de que siete días antes entrase al puesto de honor de forma directa. Para quitarse el sombrero (quien lo use). Pero en el último chart de agosto han ocurrido otras cosas dignas también del más efusivo elogio. Envolver, de Anitta, logra en su segunda semana un ascenso de diez posiciones (hasta el #18) y se convierte en la subida más fuerte. Pablo Alborán irrumpe en el #26 con Carretera y manta (subida más importante) y Pol Granch hace los propio con Solo x ti, que se estrena en el #40. Por su parte, Dile a los demás, de Dani Fernández, ostenta el récord de permanencia: tras 31 semanas con nosotros, consigue lo que hasta ahora no había conseguido: colocarse en el #7, su mejor posición. En el vídeo que encontrarás sobre estas líneas rehacemos la cuenta atrás con todos los vídeos.