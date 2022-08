‘Musicine’ del bueno: OneRepublic pueden entrar en lista con su tema para la BSO de ‘Top Gun: Maverick’

Si el candidato de esta semana lo hubiese presentado nuestro querido y añorado Joaquín Luqui, seguro que habría utilizado el término “musicine” que tanto le gustaba. Porque en I ain’t worried, la canción de OneRepublic que busca un puesto en la lista, confluyen la música (en este caso, la del estupendo grupo de Colorado Springs) y el cine: está incluida en la banda sonora de Top Gun: Maverick, uno de los taquillazos de la temporada. Mucho ojo: la película original, de 1986, nos dejó unos cuantos éxitos de pop y rock, el más sonado, seguramente, la inolvidable balada Take my breathe away, de Berlin. Aquel tema hizo la historia: ¿ocurrirá lo mismo con el nuevo sencillo de la banda de Ryan Tedder?

OneRepublic - I Ain’t Worried (From “Top Gun: Maverick”) [Official Music Video]

Ciertamente, este temazo ha puesto de nuevo bajo los focos a OneRepublic, banda a la que descubrimos con Apologize (junto a Timbaland), single que fue dos semanas consecutivas número uno de LOS40 en mayo de 2008. Una sólida carrera —han publicado ya cinco álbumes, el último, Human, en 2021— avala su facilidad para crear canciones de las que se le pegan a uno a la primera y sin perder su esencia de pop-rock. De I ain’t worry podemos contar alguna cosa curiosa, como por ejemplo que contiene elementos del single Young folks de Peter, Björn and John (un clásico indie de 2006 famoso por su silbidito; de hecho, el trío sueco comparte autoría de I ain’t worried) y que cuenta con una colaboración muy especial en los coros: la de Copeland, el hijo de 14 años de Ryan Tedder. Motivos no faltan para enamorarse de esta canción, que entrará en lista el sábado si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40OneRepublic. ¡Mucha suerte!