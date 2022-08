Una canción “anti-amor” que a Tina Turner le parecía espantosa

Cliff Richard o Donna Summer la rechazaron. Y cuando llegó a manos de Tina Turner, le parecía "terrible", "espantosa", sonaba "muy pop". "No quiero hacerla", dijo la 'reina del rock'. Tuvieron que convencerla para que la grabara. El 1 de Septiembre de 1984, después de más de 25 años de carrera, la cantante americana lograba su primer y único nº1 en las listas norteamericanas. Y fue gracias a esa canción que tanto odiaba: What's love got to do with it.

Este es el relato de uno de los regresos más grandiosos en la historia de la música. Poco a poco, Tina Turner había ido construyendo su carrera como solista. Al principio, con tan escasa repercusión, que se quedó sin sello discográfico tras lanzar Love explosion en 1979. En los 80s había entrado en una especie de limbo… hasta que llegó What’s love got to do with it y su alicaída trayectoria resucitó de forma espectacular.

Rechazada por Cliff Richard o Donna Summer

No era una canción compuesta expresamente para ella. Seguramente, cuando los británicos Terry Britten y Graham Lyle la escribieron, el último nombre que tenían en mente era el de Tina. En quien sí pensaron fue en Cliff Richard. Por eso fue el primero a quien le ofrecieron su composición, pero la estrella inglesa la rechazó (la grabaría en 2001 para su álbum Wanted). A Donna Summer también le propusieron cantarla, pero según declaró, la tuvo aparcada un par de años y nunca se animó a hacerla suya.

Con Buzz Fizz, el cuarteto de pop inglés que había ganado el Festival de Eurovisión en 1981 (con Making your mind up), hubo más suerte. Su productor decidió, mostrando una "gran sabiduría", que el tema no encajaba en una voz femenina. Por lo que la cantó Bobby G (uno de los dos componentes masculinos del grupo). La registraron en Febrero de 1984 para incluirla en su siguiente álbum, I hear talk. Pero al final, la descartaron. Tina Turner se les había adelantado.

"Terrible". "Espantosa". "Yo no quiero hacer esa canción"

Tina la grabó, muy a su pesar. Cuando escuchó por primera vez la demo de What's love got to do with it, dijo que no le gustaba: sonaba "muy pop". "Era terrible. Era espantosa", recordaba la artista en su documental Tina de HBO. "Yo hacía rock and roll… y era una canción pop". No obstante, el entonces manager de la cantante, Roger Davis, escuchó algo especial en el tema: "Estaba seguro de que podría ser una gran canción", dice en el documental. "A Tina nunca le gustó". Así que convenció a la cantante para que se reuniera con el compositor Terry Britten y le diera, al menos, una oportunidad.

Tina Turner en un concierto en Londres en 1985 / Getty Images/Pete Still

"Vino, e inmediatamente dijo, 'Bien, ya sabes que no me gusta esa canción. Yo no quiero hacer esa canción. Roger quiere que la haga'", contaba Britten. "Yo le dije, 'Si no funciona, no la utilizaremos. Intentémoslo".

Con un oído pegado a su cara

What's love got to do with it se grabó en los estudios Myfair de Londres, con la producción de su co-autor, Terry Britten. John Hudson, ingeniero de sonido, recordaba en Sound on Sound, el primer día que llegó la artista al estudio: "Cuando Tina entró a poner su voz… me quedé impresionado. ¡Era tan fuerte, tan irreal!. Teníamos las puertas cerradas y ¡podían escucharla en recepción!. Nunca había experimentado nada igual. Tina cantaba como si estuviera en el escenario frente a 25.000 personas. Yo estaba absolutamente estupefacto, y podría decir que Terry tenía un poco de pánico. Dijo, '¡Está distorsionando! ¡Rápido! ¡Arréglalo!'

"Al final, Terry le dijo a Tina, 'Olvídate del micrófono. Imagina que cantas solo para mí, no para el público. Cántame al oído'. Y cuando lo hizo, cantó suavemente y yo pulse el intercomunicador y dije 'Terry, suena magnífico'. Tina decía, '¿Qué quieres decir?. Realmente, no entendía lo que pasaba. Terry entonces se quedó ahí. Dijo, 'Canta el primer verso'. Así fue cómo la grabamos. Con él ahí de pie, con su oído pegado a su cara, así fue como ella le cogió el tranquillo. Ella estaba realmente encantada. Pensaba que era magnífica. Y yo creo que realmente fue bueno que hiciéramos What's love… la primera, porque dio el 110 por ciento en cada maldita nota".

Al principio, nadie en el estudio pensaba que sería un hit. Y no estaban interesados en la grabación, pero tenían que hacer el trabajo. Pero cambiaron de opinión cuando el trabajo estuvo hecho. "Me quedé estupefacto", corroboraba el productor. Pensaba que el resultado "era fantástico", "absolutamente brillante". Su voz era suave y poderosa al mismo tiempo. Y Tina añade: "La convertí y la hice mía". "No es ni rock and roll, ni R&B", decía la artista en Rolling Stone. "Tiene un poco de ambos géneros".

"… lo lejos que he llegado"

Tina Turner tenía 44 años cuando publicó Private dancer en mayo de 1984. Su quinto disco en solitario fue el de la transformación, el que la convirtió en una de las cantantes más internacionales de la industria musical. Y aunque contenía otros hits - como el tema homónimo (escrito por Mark Knopfler), Let's stay together o Can't stand the rain - What's love got to do with it encumbró y marcó un punto de inflexión en su camino.

La composición que había despreciado Cliff Richard, aportó a Tina un peculiar récord: el de convertirse en la mujer de más edad en la historia que llegaba al nº 1 en las listas estadounidenses. Fue el 1 de Septiembre de 1984 cuando alcanzó por primera y última vez, el preciado puesto con la que ella definía como una "canción anti-amor" (Cher lo superó en 1999, cuando a sus 53 años situó Believe en el top). Lideró las listas de todo el mundo, ganó sus primeros Grammys (3 en total) y consolidó uno de los regresos más espectaculares en la historia del rock. En 1993, dio título a su biopic protagonizado por Angela Bassett.

"Escuchar la canción en el documental 'Tina' fue uno de los momentos más emocionantes para mí", confesaba Turner en Instagram. "Me recordó lo lejos que he llegado".