La profecía se vuelve a cumplir: Leonardo DiCaprio no sale con mujeres mayores de 25 años

Todo empezó como una teoría medio inocente, divertida y curiosa. Según un gráfico publicado en Reddit en 2019, Leonardo DiCaprio no saldría con mujeres mayores de 25 años. Este número parecía ser la edad tope para estar en una relación con él. ¿Cómo podía ser? Tenía que ser una broma, una absurda coincidencia...

En dicha tabla, Camila Morrone aparecía como la última novia de la lista, que en aquel año apenas tenía 21 años -y Leo 44-. Pues bien, este 2022, la actriz ha cumplido LA edad -25 años- y no os vais a creer lo que pasó a continuación.

Efectivamente: tanto ella como el protagonista de Titanic han roto tras cuatro años de noviazgo. Morrone se une así a Bar Raffaelli, Kelly Rohrbach y Nina Agdal como las mujeres cuya relación con Leonardo DiCaprio se acaba al cumplir un cuarto de siglo.

Aún así, la lista es larga y, según va pasando el tiempo, lo divertido se ha vuelto un tanto turbio por una sencilla razón: Leo DiCaprio sigue cumpliendo años, pero sus parejas aparentemente no.

Y es que ya lo decía Taylor Swift en su versión de 10 minutos de All Too Well: "I was never good at telling jokes, but the punchline goes: I'll get older but your lovers stay my age". ("Nunca fui buena contando chistes, pero el remate dice: 'Yo me hago mayor, pero tus amantes mantienen mi edad").

Los memes, los vídeos y las bromas en relación a este hecho surgen cada X tiempo cuando alguien en redes sociales está cerca de su 25 cumpleaños. Son numerosas las fotografías publicadas en Twitter o Instagram de tartas que contienen la frase "Too old for Leo Dicaprio" ("Demasiado mayor para Leo DiCaprio").

Y, concretamente, en TikTok hay un clip que ha ganado gran popularidad por su cariz cómica, sumando más de 3.5M de reproducciones. Se trata de una canción dedicada al actor desde la perspectiva de una chica que está a punto de superar la mayoría de edad según DiCaprio.

Su creación se inspiró en la ya mencionada canción de Swift que, de acuerdo con los fans, haría referencia a otro actor, Jake Gyllenhaal, quien salió con la cantante cuando ella tenía 19 años y él 31. "Ya que estamos hablando de Jake, también podemos sacar a la palestra a Leo", reza la descripción del vídeo de la TikToker @natsingssongs.

Leo DiCaprio se niega a salir con mujeres mayores de 25 años: la gráfica (1999-2019)

El estudio comienza con Gisele Bundchen en 1999, año en que ella acababa de cumplir la mayoría de edad y DiCaprio ya tenía 24. Con la modelo estuvo cinco años, hasta 2004. Después, otros seis años de relación con Bar Raffaell (hasta los 25, como ya hemos indicado previamente); un año con Blake Lively cuando tenía 23; otro con Erin Heathernton (22); dos más con Toni Garrn (21); uno y dos años, respectivamente con Kelly Rohrbach y Nina Agdal; y, finalmente, cuatro con Camila Morrone.

No negamos que el ganador de un Oscar a Mejor actor por El Renacido no se haya conservado bien durante todos este tiempo y que aún mantenga el atractivo de sus años mozos, pero quizá sea hora de buscar la compañía de alguien cercano a su rango de edad y dejar de buscar el interés en chicas que poco o nada comparten con un señor de casi 50 años.

Una persona de 25 años y otra de 47 no pueden estar en el mismo momento vital, simple y llanamente -por muy "madura" que pueda parecer la joven-. Tarde o temprano, todos sabemos que la relación no durará. Por lo que debe empezar a buscar el amor más allá de los 25 (y de los 30), al menos por una vez en su vida.