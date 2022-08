Louis Tomlinson anuncia la fecha de lanzamiento de su segundo disco, ‘Faith in the Future’

Louis Tomlinson está más que preparado para despedirse de la primera etapa vivida con su álbum debut y dar paso una nueva en su carrera como solista.

Después de estar técnicamente un año, debido a la pandemia, presentando en directo Walls por todo el mundo, incluido España, el británico ha anunciado el título y la fecha de lanzamiento de su segundo álbum de estudio. Se llama Faith In The Future y verá la luz el próximo 11 de noviembre.

El ex miembro de One Direction lo ha desvelado a través de sus redes sociales. "Estoy super emocionado de poder contaros que mi nuevo álbum Faith In The Future saldrá por fin el 11 de Noviembre. Despúes de haber vivido con este disco durante un tiempo, no puedo esperar a que lo escuchéis. Gracias por permitirme hacer la música que quiero hacer", ha declarado.

Junto a este mensaje, Tomlinson también ha publicado la portada y contraportada, revelando así el listado completo de su próximo proyecto, el cual constará de un total de 14 canciones.

La carátula del disco está compuesta por un primer plano del artista inglés, iluminado solo la mitad de la cara; mientras que la mitad ensombrecida es ocupada por el título "Fé en el futuro". Un mensaje esperanzador con el que afrontar lo que viene.

Faith in the future — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) March 26, 2022

El nombre de este nuevo trabajo lleva rumoreándose desde hace ya varios meses, pues desde el año pasado hemos podido leer varios tweets del artista con esa misma expresión.

Tracklist de Faith In The Future

The Greatest

Written All Over Your Face

Bigger Than Me

Lucky Again

Face The Music

Chicago

Common People

Out Of My System

Angels Fly

Saturdays

Silver Tongues

She Is Beauty We Are World Class

All This Time

That's The Way Love Goes

Ya queda menos para poder escuchar las novedades musicales que Louis Tomlinson lleva guardando bajo llave desde hace más de un año. ¿Estás preparadx?

Away From Home Festival

Este 2022, Louis Tomlinson también ha tenido tiempo para organizar la segunda edición del festival del que es fundador, el llamado The Away From Home Festival. Si el año pasado se celebró en Londres, la sede de este año nos ha pilladoun poco más cerca de casa, ya que tuvo lugar en Málaga el pasado 27 de agosto.

Allí, más de 15.000 fans se dieron cita para disfrutar de la música en directo del propio cantante de Doncaster, como de los éxitos de grupos como Hinds, The Vaccines, Sun Room o Stone.