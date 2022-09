'Got Talent España' presenta las novedades de su octava edición: "Se vienen sorpresas muy grandes"

Telecinco ha presentado este 1 de septiembre la nueva temporada de Got Talent España, que marca la octava edición del concurso de talentos.

10 galas de audiciones a las que se añaden cuatro semifinales y una final en directo (que no se veían desde hace dos ediciones debido a la pandemia) compondrán esta nueva edición del programa de Mediaset, que ha buscado dar un paso más allá y superarse con respecto a los años anteriores buscando a los mejores artistas y talentos procedentes de todo el mundo. En concreto, los participantes proceden de 21 países diferentes.

Además, cuenta con algunas novedades en su mecánica. Para empezar, la introducción de Paula Echevarría como miembro del jurado, que se une a los ya veteranos Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez, que comentaba durante la rueda de prensa: "Me he sentido muy querida y me han echado un capote cuando lo he necesitado".

10 pases de oro (individuales, del presentador, en conjunto y por parejas) y un telón que caerá sobre el escenario para dar una mayor sensación de sorpresa tanto al público como a los jueces en las actuaciones más espectaculares constituyen otra de las novedades en la nueva temporada del formato.

Todavía con la fecha de estreno por confirmar, aunque dejando claro que se producirá la semana que viene, su presentador Santi Millán, avanzaba que "se vienen sorpresas muy grandes". Por su parte, Risto Mejide lanzaba una pregunta al aire y daba una pista sobre el nivel de las actuaciones de este año en dos categorías concretas: "¿Verdad que nunca en España han ganado ni magos ni bailarines?".

Una experiencia inolvidable

La novata de la edición hablaba, además, sobre lo que ha supuesto la experiencia de formar parte del jurado de Got Talent por primera vez: "He sido muy feliz durante las grabaciones de este programa y estoy deseando a volverme a sentar para las semifinales. He disfrutado como nunca pensé que llegaría a disfrutar trabajando". Sin duda una experiencia laboral que le ha permitido volver a ponerse en activo al mismo tiempo que compagina la crianza de su hijo Miguel y su vida familiar. Por su parte, Edurne, la más veterana de los cuatro, avanzaba: "He visto cosas que jamás pensaba que iba a ver en el escenario de Got Talent".

Sin duda, deberemos estar muy atentos a algunas nacionalidades que nos van a sorprender, sonando con fuerza países como Japón o Canadá. En este último caso, seremos testigos de un hombre capaz de pintar retratos con sus genitales (censurados en la pequeña pantalla) que dará mucho que hablar a público y jurado.

La emoción está garantizada en esta nueva edición, pero también otras sensaciones fuertes como el peligro o la decepción. Santi Millán, nuestro maestro de ceremonias, asegura que ha habido ocasiones en las que ha tenido que hacer de terapeuta emocional cuando las cosas no salen como los concursantes esperan, y Paula Echevarría, a la que sus compañeros califican como una compañera muy inteligente y divertida, ha sorprendido por estar de acuerdo con Risto en el 80% de sus comentarios: una figura que desde sus comienzos en el mundo del jurado de concursos ha destacado por su honestidad pero también por la dureza de sus valoraciones.

Queda muy poquito para que podamos volver a vivir la magia de Got Talent España en la pequeña pantalla, ¿te lo vas a perder?