Louis Tomlinson: “No me arrepiento de mis primeras canciones, pero sí las elegí por los motivos equivocados”

Hace ya muchos años que aquel chico de Doncaster se presentase al talent show que le iba a cambiar la vida. Ya en 2010, el nombre de Louis Tomlinson resonaba en estadios repletos de fans que soñaban con verle a él y a sus cuatro compañeros; un pasado que, pese a lo que pueda parecer, puede resultar más pesado en cuanto a labrarse una carrera en solitario.

Sin embargo, lo consiguió, y de qué manera. Empezó a labrarse un camino a través de singles, hasta llegar a un álbum debut -titulado Walls- con una esencia propia que se dejaba de tendencias para centrarse en lo que realmente le gustaba. ¿El resultado? Todo un éxito que ha culminado con una gira por el mundo... Que el 27 de agosto de 2022 tuvo parada en Fuengirola.

El exmiembro de One Direction consiguió que más de 15.000 personas se congregasen en el Marenostrum, en un concierto en el que artista y fans se dieron la mano para un show único en España. Pero horas antes, y muy tranquilo, Louis se sentó a hablar con nosotros para contárnoslo todo sobre su carrera, su gira e incluso el futuro de su música. Y no se dejó nada por contarnos:

LOS40: Estamos en Málaga, a horas de tu primer concierto en España dentro de esta gira. Tú mismo has publicado en redes sociales que estás muy agradecido por el amor y el apoyo que has recibido desde el escenario pero... ¿No estás cansado? Porque te has recorrido medio mundo.

Louis Tomlinson: (Se ríe) La cuestión es que estaba esperando este tour desde hace mucho tiempo, y he estado trabajando para lograrlo y disfrutarlo todo lo que pudiera. Probablemente sienta más de eso una vez me tome un descanso, y ahí sepa mucho más aún lo afortunado que soy. Pero de momento me está encantando, tío.

Louis con los fans en su concierto de Fuengirola. / BMG

LOS40: Uno de los aspectos más llamativos de esta gira es que ha tenido muchas paradas: de Estados Unidos a Australia, pasando por Europa. ¿Has notado la diferencia entre los diferentes públicos del mundo?

L.T.: Sí, bueno, yo creo que la multitud en mis conciertos es eléctrica, hay una cantidad de energía en el recinto que se nota desde el escenario. Hay ciertos sitios, especialmente Sudamérica, donde se siente un poco más caótico, en el mejor sentido de la palabra. Solo tienes que ver en el deporte para ver que los mejores eventos se celebran allí. Así que sí que pienso que las distintas partes del mundo tienen distintas energías, sí.

LOS40: Ahora centrémonos en tu carrera... Desde el principio. Hace poco, el programa X Factor publicó tu audición completa en YouTube, esa en la que te dieron tres 'Sí' y fue el primer paso para algo más grande. ¿Cuántas veces has visto esa actuación?

L.T.: (Se ríe) Es una buena pregunta, y te diré la verdad: temía que ese vídeo saliera a la luz, lo estaba temiendo. Fui el último en salir, pero no esperaba sentirme como me sentí cuando vi la actuación por primera vez. Ya sabes, cómo me sentiría si hoy me subiera a ese escenario es muy lejano a cómo me sentí ese día. Ahora estoy muy orgulloso, porque he recorrido un largo camino desde entonces, apenas reconozco a ese chico ahora.

Cuando audicioné para X Factor, no esperaba nada más allá de una valoración profesional

LOS40: ¿Crees que ese chico que cantó en X Factor se podía imaginar una pequeña porción de todo lo que le esperaba vivir?

L.T.: No, no lo creo, donde yo crecí no había apenas inspiraciones locales con las que soñar con un "si él lo ha hecho, quizá yo también". Cuando audicioné para ese programa, solo quería recibir valoración profesional, no esperaba nada más allá de eso. Así que sí, definitivamente todo ha sido todo una jodida bendición.

LOS40: Y de ese programa nos vamos directamente a tu álbum debut, Walls. Lo primero, ¿por qué no hay colaboraciones en él?

L.T.: Bueno, en el nuevo disco tampoco hay colaboraciones, la razón es que cuando empecé mi carrera en solitario lo hice junto a Steve Aoki y Bebe Rexha, y eso lo sentí bien en ese momento; creo que desde ahí he cambiado mi dirección musical. Para mí ahora es importante mismo desarrollar una identidad y enseñar quién soy como individuo. Habrá tiempo para otras cosas en el futuro, pero de momento, quiero enseñar quién soy yo como artista.

Louis en mitad del concierto. / BMG

LOS40: Precisamente por eso preguntaba. Aunque tu disco es plenamente solo, tus primeros pasos en solitario sí que fueron colaboraciones. ¿Cómo te decantaste por Steve Aoki y Bebe Rexha en pasos tan importantes de tu carrera?

L.T.: Sentí la canción con Steve apropiada para ese momento, era un poco yo haciendo lo que yo creía que todo el mundo estaría pensando que debería hacer. Era el camino fácil. Había muchos temas pop-dance por aquel entonces, y parecía la manera más sencilla de hacerme un hueco en la industria. Y con Bebe Rexha fue similar, la misma idea. Y no es que me arrepienta de haber hecho ninguna de las dos, de hecho estoy muy orgulloso de ellas, y creo que tenía que vivir esas experiencias para hacer lo que hago hoy, pero sí que creo que las elegí por los motivos equivocados.

LOS40: Después de esos temas, publicaste otros sencillos sueltos, y después optaste por hacer tu debut en formato ábum. ¿Qué fue lo que te llevo a lanzarte a publicar un disco completo, y no seguir con los singles?

L.T.: Fue que, durante los dos o hasta tres primeros años de mi carrera en solitario, hubo tanto trabajo para descubrir quién era como artista, y todas las canciones que no incluí en Walls, eran porque estaba experimentando como artista. Con la situación de haber salido de una banda como One Direction, fue un proceso de desarrollo que todo el mundo habría visto; mientras que hay nuevos artistas pueden hacer esas cosas a puerta cerrada, algo que yo no pude hacer. Yo estaba experimentando, y a partir de entonces empecé a seguir a mi corazón y ahí nació Walls.

LOS40: Escuchando tu música me he dado cuenta de que eres muy leal a tu propio estilo, algo que contrasta con las tendencias actuales. Muchos artistas prefieren experimentar con un género que triunfe pese a no estar habituado a ello. ¿Por qué has tomado la decisión de mantenerte en el tuyo, sin afectarte esto?

L.T.: Creo que estoy en una situación diferente. Cuando haces eso de seguir modas, es porque quieres ser tan grande como puedas llegar a serlo, y entiendo ese razonamiento, porque es lo que esperaba experimentar con One Direction; pero me di cuenta, especialmente cuando empecé mi carrera en solitario, me di cuenta que es el éxito ya lo había vivido y no me llenaba. Quería probarme a mí mismo y ver si lo conseguía por mis propios medios, ver que es lo que yo amo.

LOS40: Lanzaste tu primer disco en enero de 2020, dos meses antes de que la pandemia lo paralizase todo. ¿Te afectó ese parón anímicamente, sobre todo respecto a tener que parar en seco la promoción y gira que tenías planeada?

L.T.: Me sentí bastante decepcionado en el momento, porque estaba muy emocionado por tener un impulso, y poner en marcha todo. Conforme vivía el confinamiento, entendía que cada uno vivía la situación de una forma personal, y no todo el mundo lo vivió como yo. Mi vida ha tenido constante presión y yo siempre he estado muy ocupado, y ahí había menos presión y claro, menos cosas que hacer. En realidad me dio mucha claridad para el siguiente disco, me dio tiempo para pensar en todo lo que había vivido y procesarlo en mi cabeza.

LOS40: Dijiste que Don't Let It Break Your Heart, que cantaste de manera inédita en Madrid, tuvo un recibimiento muy positivo por parte del público. ¿Te afecta la reacción de los fans a la hora de seguir evolucionando como artista, o confías y pones por delante en tu propio instinto creativo?

L.T.: Es una buena pregunta, y al menos desde mi punto de vista, con mis propias fans, cuando realmnte me divierto, cuando creo de verdad en lo que estoy haciendo, ese sentimiento se contagia al público, así que acabo con lo mejor de cada perspectiva, y cuando hago algo en lo que creo, recojo mucha energía del público.

LOS40: ¿Cómo te definirías como compositor?

L.T.: En las letras soy muy honesto, sí, creo que lo definiría así.

LOS40: Hay una frase que repites mucho, Faith in the future. Se dice que podría ser el título de tu segundo disco, ¿qué nos puedes decir al respecto?

(Nota: La entrevista fue días antes del anuncio oficial del artista sobre su segundo disco)

L.T.: Es interesante, porque es la primera vez que hago un disco en el que tengo antes el título antes que cualquiera de las canciones. Ha sido curioso, porque determina el tono de todo el álbum.

LOS40: Decías que no habrá colaboraciones. pero, ¿puedes decirnos algo más sobre este nuevo trabajo?

L.T.: Diría que hubo tiempos en Walls en los que me atrevía con decisiones musicales más arriesgadas siguiendo a mi corazón, y he tratado de recuperar eso para este disco. Es algo que he escuchado de principio a fin, me podría imaginar escuchándolas aunque no fueran mías. Y eso, para un artista, es muy buen presentimiento.