Juanes, Morat, Rosalía, Romeo Santos y Nicki Nicole inauguran septiembre con todas estas novedades musicales

Comienza un nuevo mes, pero tú y yo sabemos que no es un mes cualquiera. Es septiembre. El mes de un nuevo curso escolar, de reincorporarse al trabajo o, en el mejor de los casos, de disfrutar de unas semanas de vacaciones tardías. Por eso, tanto LOS40 como tus artistas favoritos queremos ayudarte a llevarlo con el mejor de los ritmos.

Te traemos todas las novedades de este primer fin de semana de septiembre, que viene cargadito de buen rollo y energía para que se te olviden los males y empieces el mes de la mejor manera posible.

Louis Tomlinson, Nicki Nicole, Rosalía, Romeo Santos, Beret y Estopa son algunos de los que han estrenado canción este viernes. ¡Pero no los únicos! Presta atención:

Viernes 2 de septiembre

Rosalía, Romeo Santos - El Pañuelo. Ya está aquí la esperadísima colaboración entre la catalana y el rey de la bachata. Después de escucharlos cantar el clásico de Aventura en directo, ambos sabían que nos habíamos quedado con ganas de más. ¿Será El Pañuelo nuestra Obsesión 2.0? Nosotros decimos sí.

Nicki Nicole - Nobody Like Yo. Al más puro estilo Million Dollar Baby, la argentina se enfunda los guantes de boxeo para demostrar su valía, y es que no hay nadie como ella. Manda un mensaje claro: que nadie te haga sentir inferior; sal de esa relación tóxica.

Beret, Estopa - Diablo. El tándem Beret-Estopa funciona muy bien en este tema, que nos habla de la tentación en la que caemos cuando nos enamoramos de alguien que para nosotros está, aparentemente, fuera de nuestro alcance y nos trae de cabeza.



Louis Tomlinson - Bigger Than Me. Desde esta misma semana podemos escuchar en bucle este single presentación del segundo disco del ex de One Direction, que viene cargado de pop y de una visión responsable sobre la posición que la popularidad le ha otorgado. Un privilegio que usa en favor de los fans, ya que sabe lo mucho que significa su música para ellos.



Fuel Fandango, Leo Rizzi - Las manos. El dúo español se ha unido a Rizzi con un tema perfecto que demuestra que su fusión de sonidos y voces pueden generar una armonía digna de un hit. No se sale del estilo de Fuel Fandango, pero tiene un estilo moderno que se aproxima a lo que podemos escuchar en el intérprete de Amapolas.

India Martínez, Melendi - Si ella supiera. De corte pop y con aires flamencos, este dúo presenta una canción de amor clandestino que supone el primer single del futuro trabajo de la andaluza, del que por el momento se desconocen más detalles.

Morat, Juanes - 506. Esta combo 100% colombiana se pone romántica en una canción de amor nostálgico. 506 hace referencia al número de un edificio, donde se vivió un viejo romance adolescente. Cuando te acuerdas de esa persona especial y te surgen mil preguntas sobre cómo estará, que estará haciendo, si sigue teniendo antiguas manías y los mismos sueños...

Dvicio - Del 92. Andrés Dvicio celebra su 30 cumpleaños regalándonos una canción muy especial, realizando un viaja que gira en torno a su infancia y adolescencia, donde lo más importante es vivir en el presente, porque la vida es un suspiro y no se detiene para nadie.

Paula Mattheus, David Otero - Efímera. Surgida de una sesión de composición online, este tema trata de la felicidad que podemos encontrar en las cosas sencillas aunque solo duren un ratito. Es una de las cosas que Paula y David tienen en común y así nos lo han querido transmitir.



Otras canciones que se han estrenado hoy:

Cepeda - Pastillas Rosas.

Sofía Ellar - Libre.



MYA, Manuel Turizo - Mal de Amor.



Wisin, Natti Natasha, Los Legendarios - Tiempo.

Lenny Tavárez, Chencho Corleone, Piso 21 - CXO (A Quién No Le Gusta).



Ava Max - Million Dollar Baby.

Kali Uchis - No Hay Ley.