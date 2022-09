India Martínez y Melendi presentan su primer poema hecho canción: ‘Si ella supiera’

India Martínez lleva un tiempo trabajando en el que será su noveno álbum de estudio del que ahora nos presenta su colaboración con Melendi, esa que nos han ido mostrando en imágenes durante su trabajo en el estudio.

Si ella supiera, el tema que han grabado juntos, tiene su origen en Verdades a medias, el libro que la andaluza lanzó en 2021. Quedaron para convertir ese poema en una canción y el resultado les gustó tanto que acabaron haciendo un disco entero en el que Melendi, junto a Andy Clay y la propia India, se han convertido en productores.

Cuando hablamos con ella tras el lanzamiento de ese libro ya nos dejó claro que había mucha música entre sus páginas, tanta, que ha dado forma a un disco con esos textos musicalizados. “Melendi me ha enseñado a que se puede ser igual de canalla o más… igual de sincero, de iluso o soñador”, explica la cantante.

Una colaboración fluida

“La colaboración fluyó, y así salió la idea de hacer el álbum con el libro entero”, admite India que no duda en aclarar que este primer adelanto cuenta la historia de un amor prohibido. Y es que no cabe duda de que este puede ser el disco más personal de India que se abrió en canal cuando escribió este libro que recoge lo que es ella.

“En estas canciones cuento lo que en otras me callo, sentimientos, sueños, verdades, reflexiones que a veces no me atrevo a decir”, confiesa.

Su discográfica explica que “son canciones libres, a veces con métricas o estructuras atípicas y otras súper pegadizas, bailables o sensuales, pero siempre certeras”. Ella añade que “también las hay que me rompen el alma desde dentro cada vez que las escucho”.

De momento tenemos este adelanto con un vídeo que nos deja clara la complicidad que hay entre una del sur y uno del norte. Y no es más que el principio.