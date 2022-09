‘We Are Young’: la canción que batió récords se convirtió en Número 1 de LOS40 hace 10 años

Todavía muchos se acuerdan de We Are Young, un tema que sorprendió a los seguidores de Fun al crear un himno en el que colaboraba con Janelle Monáe. Ya han pasado 10 años desde que consiguió encabezar durante una semana la Lista de LOS40, aunque parece que fue ayer cuando escuchábamos por primera vez este ritmo tan característico.

La canción encabezó el Billboard Hot 100 durante seis semanas en 2012 y pasó 42 dentro de la lista. Además, superó el Hot Digital Songs con la venta de más de trescientas mil unidades en tan solo seis semanas consecutivas. Gracias a todo esto consiguió convertirse en la primera canción en alcanzar este número de ventas. Incluso, superó al único título que acumuló casi las mismas en cinco semanas, `Love the Way You Lie´ de Eminem, con Rihanna.

Sus inicios fueron complicados, ya que su primer disco, lanzado en 2009, pasó inadvertido entre el público. Fue con este single cuando todo cambió, pues habían creado un himno que les puso en el punto de mira. Sin embargo, nada volvió a ser lo mismo después del éxito de su segundo álbum y su segundo sencillo, Some Nights.

Aunque muchos habrían visto una oportunidad para lanzar nuevos trabajos y aprovechar este momento para relanzar su carrera, Fun pensó otra estrategia. En 2015, los tres miembros del grupo decidieron centrarse en sus carreras en solitario, algo que fue incompresible para muchos fanáticos.

Según explicó en ese momento Billboard, el choque de egos entre los chicos de la banda provocó brechas, lo que supuso que perdieran el contacto. Sin embargo, un mensaje que publicaron en su cuenta oficial de Facebook afirmaba que no iban a separarse.

A pesar de lo que dijeron, los integrantes se tomaron un descanso indefinido buscando su propio sonido y lo que realmente deseaba cada uno. Desde este éxito, que se convirtió en Número 1, ha sido muy difícil volver a saber de ellos. La buena noticia que es el pasado 31 de agosto de este mismo año, la canción consiguió los mil millones de visitas en YouTube, algo que pueden celebrar a pesar de su separación.

Poco les duró estar en lo más alto de la lista. Tras quitarle el puesto a Call Me Maybe, que era la segunda vez que conseguía ser número 1, Drive By con su tema Train dejó a los chicos de Fun en el segundo puesto del ranking.