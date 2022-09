Andrés Ceballos (Dvicio) celebra su 30 cumpleaños con un regalo muy especial: Así suena ‘Del 92’

El pasado 31 de agosto, Andrés Ceballos cumplía 30 años. Aunque no nos ha invitado a su fiesta de cumpleaños, nos ha hecho un regalo muy especial en forma de canción. Del 92, que así se llama, ha visto la luz este viernes y es, probablemente, una de las más personales que ha escrito el vocalista de Dvicio.

"Busco al Andrés de 17 que pensaba que a los 20 todo llenaría más". Así comienza este tema que habla del viaje ha supuesto para su intérprete llegar hasta la tercera década. El cantante también hace referencia al niño de la portada del single, que no es otro que él mismo: "Hablo con el niño del espejo, con parche y gafas de lejos, que jamás voy a olvidar".

"Pues sí! Hoy cumplo 30. Y solo se me ocurría celebrarlo con nueva música. 'Del 92'. Un tema que resume esta subida al tercer piso", compartía hace dos días Andrés en Instagram.

Dicha publicación se llenaba enseguida de mensajes."Qué lindo, joder", le comentaba Leo Rizzi. Marta Soto, su hermano Martín, Carlos Sadness o Cristina Boscá aprovechaban el post para desearle un feliz día.

Dvicio - Del 92

Muchas veces nos hacemos preguntas de caracter vital (¿lo haré bien? ¿valgo para esto? ¿y si me da mal?) a lo largo de nuestra vida pero, un día, nuestra mente hace clic. Nos damos cuenta de que vivir el presente dando el máximo de nosotros es lo único que importa, que la vida no se detiene para nadie y que preocuparse por cuestiones futuras fuera de nuestro alcance no nos hace ningún favor.

Y recuerda: "Vivir a muerte es lo más importante". De esa forma, al echar la vista atrás cuando nos hagamos mayores sabremos que no habremos tenido que arrepentirnos de nada.