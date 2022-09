Chanel: “Mi nueva música se viene fuerte, se viene bien de Chanel”

La historia de Chanel Terrero es, cuanto menos, curiosa: pasó de ser apenas conocida en España para ser la Booty Hypnotic más famosa de toda Europa. Consiguió una proeza para la historia de nuestro país en Eurovisión, y lejos de tomarse unas merecidas vacaciones, ha estado todo el verano trabajando en su nuevo proyecto.

Para despedirse de la época estival, la artista se pasó por el Coca Cola Music Experience como una de las cabezas de cartel. Por supuesto, le dedicó a los asistentes una nueva versión de su ya mítico SloMo, además de protagonizar un momento de lo más tierno junto a su hermana cantándole el cumpleaños feliz junto a todos los asistentes. Aunque la cosa no quedó ahí.

Chanel nos dedicó unos minutos después de su actuación para una breve entrevista... En la que nos ha contado de todo. Desde su ritmo de trabajo a alguna pista sobre su nuevo proyecto, pasando por una exclusiva e incluso alguna respuesta sobre las incógnitas que ha dejado en los últimos meses. ¿Quieres enterarte de todo? Pues sigue leyendo:

LOS40: No has parado en estos últimos meses preparando “cositas”, pero, ¿qué ha necesitado más trabajo y sacrificio, esta etapa, o la previa a Eurovisión?

Chanel: ¿Sabes qué? Son duros iguales los dos, y muy duros, porque el trabajo que hay detrás... Mira que hay artistas que tardan tres años en hacer un disco, o sea y yo acabo de salir del huevito como quien dice, entonces lo que estoy haciendo es trabajar sin descanso, intentar hacerlo con la mejor calidad que yo puedo ofrecer y con las personas con más calidad de las que me puedo rodear. Y está siendo duro la verdad, pero no me quejo, porque sé que el resultado va a ser tan increíble... Que estoy contenta, estoy feliz, porque siento que estoy dedicándole la mejor versión de mi artista, de mi Chanel, a mis fans y eso me tranquiliza mucho. Porque además siento que ellos están ahí, y eso es muy bueno.

LOS40: Hace ya unos meses que diste el pregón en el Orgullo de Madrid. Ahí dijiste que prometías que ibas a luchar todos los días porque todos recibiesen el orgullo que merecían.

Chanel: Es verdad.

Chanel con su abananico en 'SloMo'. / Nabscab

LOS40: ¿Significa esto que tu nueva música tendrá cierto activismo LGTB, o lucharás activamente desde otra perspectiva?

Chanel: Puede ser, why not, yo creo que en mi forma de vida en mi forma de ser, en mi día a día, con lo que yo desprendo y lo que dejó en la vida, las personas con las que me cruzo, yo tengo un mensaje, cierto. Y claro, o sea, quiero decir que es que soy una persona activa, a lo mejor no sé cómo explicarlo (hace una pausa para cantar porque estaba sonando la Session de Bizarrap con Tiago PZK); perdón, ¡es que esta canción me encanta! Perdón, perdón. Sigo: que obviamente y esto o sea voy a estar ahí luchando todos los días y lo estoy haciendo.

LOS40: También en ese pregón hablaste de que de pequeña sufriste bullying... Después del Benidorm Fest, se puede decir que sufriste bullying.

Chanel: Sí.

LOS40: Te quería preguntar, ¿cómo se pasa de recibir tanto acoso como para borrarte las redes sociales, a ser considerada como acaba de presentarte Tony Aguilar en el CCME como 'La Reina de España'?

Chanel: (Se ríe) Todavía no me acostumbro a que me digan eso, ¿eh? Me da como vergüenza... Pues, ¿sabes qué? Los pies en la tierra siempre, yo creo. Lo que me lo que me ayudó a salir de ese bullying masivo que recibí, porque fue así, fue que también recibí muchísimo amor y muchísimo apoyo de muchísima gente, pero el bullying fue real, así que tuve los pies en la tierra y me enfoqué en lo que yo quería, que era en el trabajo, en el trabajo y en el trabajo en el trabajo y no prestarle atención a eso.

LOS40: Ya no es ningún secreto que tu próxima colaboración es con Disney. ¿Cómo es trabajar para una factoría así?

Chanel: ¡Disney Chanel! (risas) esta broma va a ser va Trending Topic seguro. A mí me encanta, o sea, desde pequeña súper fan, imagínate, para mí es súper súper bonito. Además, me llamaron justo el día antes de mi cumpleaños y fue un regalazo.

LOS40: Cabe decir que es para Pinocho, y no para La Sirenita. En LOS40 sabemos que eres más fan de esa película, porque te tiraste un buen rato de nuestro twitch imitando al Cangrejo Sebastián y a Úrsula. ¿Te dio algo de rabia que fuese Pinocho y no para algo relacionado con Ariel?

Chanel, como siempre dándolo todo encima del escenario. / Nabscab

Chanel: (Risas) Nunca se sabe... Nunca se sabe.

LOS40: Todo lo que rodea a tu futuro es todo un misterio. Empecemos con una pregunta rápida y directa. Tu primer disco... ¿Se llamará Agua?

Chanel: (Mirando de reojo) No lo sé... (Se ríe) Va a sder puto increíble. Perdón por el puto, puedes censurarlo (se sigue riendo). Va a ser increíble, va a ser increíble, de verdad. O sea va a haber sonidos... Es que va a ser increíble. ¡Es que va a ser increíble!

LOS40: Es todo un secreto por lo que veo, ¿eh?

Chanel: Es que soy leal como los leo, tú lo sabes. Los leo son muy leales (risas).

¿Tú te acuerdas cuando pasó lo de Eurovisión, después del Benidorm Fest, que estábamos ensayando y la gente decía "va a haber una parte nueva", y yo no hablé nada? La gente esperó, como buenas personas, como buenos fans estuvieron ahí, ¡y al final fue increíble!

LOS40: En el escenario has agradecido la paciencia de tus fans por esperar tranquilamente tu nuevo lanzamiento. Pero, ¿hasta cuándo crees que podrán tenerla?

No lo sé, pero están ahí yo le agradezco muchísimo. Así que, volumen two.

LOS40: En estos meses de preparación, has estado en el estudio con Andrés de DVICIO. ¿Es una colaboración, ha compuesto algo contigo o será productor?

Chanel: Estuvimos escribiendo...

LOS40: La última, ¡y esperemos que nos des alguna pista! Tus viajes a Miami dejan claro que no solo has hecho una canción. ¿Estás más a favor de tirar por singles, o lanzar un álbum debut?

Chanel: Chan Chan Chan Chan... Se viene, pero o sea, en un abrir y cerrar de ojos, os lo prometo de verdad; porque las cosas de Palacio van despacio, ¡y qué calidad! Se viene single, y luego... Puntos suspensivos. Imagínate, no te digo nada más. Lo nuevo se viene fuerte, se viene bien de Chanel, no sé cómo decirlo.