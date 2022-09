Día Mundial del Hermano: Estos artistas son parientes y (quizás) no lo sabías

Este 5 de septiembre se celebra el Día Mundial del Hermano y qué mejor forma de celebrarlo que recordando a nuestros artistas favoritos. Pero no a cualquier cantante, sino a aquellos que han conseguido triunfar dentro de la música junto a sus parientes más cercanos: los hermanos, que, aunque a veces nos enfaden y existan peleas, siempre seguirán siendo nuestro mayor apoyo.

Esto lo saben muchos artistas reconocidos en el plano nacional e internacional, ya que se atrevieron a comenzar su carrera con sus familias aún sabiendo que podía salir mal. Sin embargo, el amor por la música siempre es mayor que las discusiones, por lo que estas bandas formadas por hermanos siempre nos regalarán grandes momentos y canciones. ¿Conoces a todos?

1. Calle 13

Sus integrantes son René Pérez y Eduardo Cabra, más conocidos como Residente y Visitante, dos artistas puertorriqueños que nos regalaron grandes temas del rap fusión y del reggaetón. Muy pocos saben que los raperos son hermanos y que, incluso, han llegado a colaborar en canciones con su media hermana Ileana. Calle 13 marcó una gran etapa dentro de sus carreras, ya que crearon multitud de temas que siguen siendo reconocidos (quién no se acuerda `Atrevete-te-te´). Cuentan con cinco discos y han ganado más de una veintena de premios.

2. Estopa

Conocidos también como los hermanos Muñoz, Estopa nos ha hecho bailar muchas noches (y días) gracias a sus ritmos rumberos que nos hacen tocar las palmas. Su aventura comenzó en 1999 y se han convertido en uno de los dúos con mayor éxito tanto dentro de nuestro país como fuera. Gracias a su unión inquebrantable, David y José continúan trabajando para sorprendernos después de éxitos que nunca olvidaremos como Vino Tinto, Partiendo la Pana o Como Camarón.

3. Jonas Brothers

Joe, Nick y Kevin Jonas han sido uno de los grupos que más ha revolucionado el panorama musical. Los conocimos gracias a diferentes series de Disney Channel, donde comenzaron a preparar su carrera paralela dentro de la música. No podemos olvidar que han salido en varias películas y series como Camp Rock, Hanna Montana o filmes dedicados a su carrera. Cuentas con cinco álbumes y dos discos recopilatorios, además de haber creado la banda sonora en varios proyectos cinematográficos.

La banda rockera está formada por tres hermanos escoceses: Angus, Stevie y Malcom Young. Se unieron en 1973 y desde entonces han encontrado la manera de equilibrar su vida personal y la profesional para evitar que sus diferencias no les permitieran llegar a un objetivo común: crear la música que siempre han amado. Tras el fallecimiento de Malcom, sus dos hermanos veneran su memoria tocando en los mejores escenarios del mundo para que, de esta forma, nadie olvide que es uno de los mejores grupos del mundo.

5. Mecano

Los hermanos José María y Nacho Cano son los principales responsables de este proyecto que contó con la voz principal de Ana Torroja. Podemos decir que se trata de una de las mayores bandas del género pop dentro de la música española. Su éxito y reconocimiento ha traspasado las fronteras de nuestro país y se ha convertido en uno de los grupos con mayor prestigio de la época. Esto se debe a las magníficas letras que, unidas a unos ritmos pegadizos, dieron como resultado grandes temas como Hijo de la Luna, Hoy No Me Puedo Levantar o Me Colé en una Fiesta.

Ana Torroja y José María Cano / Quim Llenas/Cover/Getty Images

Hanna Nicole y Ashley Grace son las integrantes de este dúo que comenzó en 2002. Las dos mujeres son de Luisiana, Estados Unidos, donde comenzaron su carrera musical desde muy pequeñas. El género con el que dieron sus primeros pasos fue el country, unos ritmos que todavía podemos apreciar en sus canciones más actuales. Podemos considerar a este dúo como uno de los más influyentes de los últimos años en Latinoamérica.

También conocidas como Toñi y Encarna, el dúo nos ha dado grandes momentos musicales y televisivos. Los Salazar es una de las familias más influyentes dentro de la música flamenca en nuestro país, ya que ha sido uno de los grupos que más nos ha hecho bailar en la última década. Sus éxitos siempre se quedarán en el legado de la cultura española, pues consiguieron mezclar grandes ritmos con los que han creado éxitos como Devórame Otra Vez o Solo se vive una vez.

8. Pimpinela

Para muchos continúa siendo una sorpresa descubrir que Lucía y Joaquín Galán, integrantes de este dúo, son hermanos. Pimpinela es unos de los grupos más reconocidos y legendarios dentro de la cultura hispanohablante. Con más de 40 años de carrera, los argentinos han publicado veinticuatro álbumes por los que han recibido 95 discos entre oro, platino y diamante.

9. Río Roma

José Luis y Raúl Ortega son los integrantes de este dúo lleno de talento. Los mexicanos comenzaron en Tulancingo, Hidalgo, en 2010 componiendo canciones para destacados cantantes. Más tarde realizaron colaboraciones con Leonel García o María José. Ya cuentan con cinco álbumes y dos discos recopilatorios, con los que han ganado varios premios. Gracias a su ritmo pop latino junto a sus baladas románticas, Río Roma ha lanzado éxitos como Me Cambiaste la Vida o Al Fin te Encontré.

Estos son solo algunos de los hermanos que más nos han hecho disfrutar con sus carreras. Y tú, ¿sabías que eran hermanos? ¿Conoces alguno más?