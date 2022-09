Muere la abuela de Lola Índigo y ésta la despide con un homenaje: “Espero haberte hecho sentir orgullosa”

Lola Índigo no está viviendo su mejor momento personal en estos momentos. La artista granadina se ha despedido de uno de los mayores pilares de su vida: su abuela.

Ha compartido la noticia en redes sociales, donde ha querido rendirle un homenaje con unas palabras que han emocionado a todo el que las ha leído. Y es que si hay algo que Lola ha demostrado con esta dedicatoria es que el vínculo que tenía con su abuela era inquebrantable.

En la foto que ha compartido aparece su abuela con una sonrisa y un pájaro Agapornis en la cabeza. Una foto tan natural como estamos seguros que ella era.

"supongo que escribo esto por aqui para hacerte el homenaje que te mereces por haberme cuidado todos estos años, por siempre dejarme ser y hacer lo que me diera la gana, por los cafeliyos que nos hemos tomado juntas y por todos los momentos en los que te hice sentir orgullosa, has estado mirando cada paso que daba desde tu ipad hasta el ultimo dia espero haberte hecho sentir orgullosa, has sido la mejor abuela del mundo y se me va una parte de mi pero vas a ser el angel mas chulo del cielo y la mas divertida seguro, parece que has estado esperandome para irte gracias abuela hasta para eso has sido la mejor, te quiero muchisimo", dice la granadina en la descripción.

Numerosos compañeros de profesión, amigos y seguidores de la cantante no han dudado en sumarse a los mensajes de apoyo en la publicación. Lérica, Noelia Franco, Noemí Galera, Eva B, Marc Seguí, Alfred García y Mireya Bravo son algunos de los que se han unido al pésame.

Perder a un ser querido es algo que por desgracia todos hemos vivido. Algunos han conseguido continuar con sus vidas y otros aún no han encontrado la fuerza para hacerlo. En el caso de Lola, estamos seguros de que lo conseguirá gracias al apoyo que recibe constantemente y, por supuesto, gracias a la música, que se ha convertido en su vía de escape en múltiples ocasiones.

En LOS40 queremos transmitirle nuestro más sentido pésame a la cantante. Mucho ánimo, Lola.