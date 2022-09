Aerosmith: ‘I don’t want to miss a thing’, la canción que provocó “un shock” en Steven Tyler

Irónicamente, la primera y única vez que Aerosmith llegó al pódium de las listas americanas, no fue con una canción escrita por Steven Tyler o Joe Perry. Contra toda lógica, ese primer puesto llegó cuando los de Boston tenían ya a sus espaldas casi tres décadas de trayectoria y era una de las grandes bandas de rock del planeta. Resulta peculiar que el mayor hit de su carrera fuera una composición de Diane Warren influida en el amor del actor James Brolin por quien sigue siendo su mujer, Barbra Streisand. Es chocante que la 'hitmaker' tuviera en mente a Celine Dion para que la cantara. Y no es casual que eligieran a ‘los chicos malos de Boston’ para grabar I don’t want to miss a thing para el filme de ciencia ficción Armageddon. Supuestamente, se lo habían pedido antes a U2. Si se decantaron por Aerosmith fue porque su líder era el padre de Liv Tyler, una de las protagonistas del ‘blockbuster’.

La ‘espinita’ de Aerosmith

Desde 1970, Aerosmith había estado circulando por el mundo y era una de las bandas de hard rock más populares del mundo. Largas giras, una docena de álbumes o enormes hits, - Dream on, Love In An Elevator, Angel, Janie's Got a Gun, Cryin, Crazy – la mayoría escritos por Steven Tyler y Joe Perry, abalaban una más que notable carrera. Pero tenían una espinita. Habían llegado casi al final de los 90s sin haber anotado un nº1 en las listas norteamericanas.

Cuando les propusieron participar en la banda sonora del filme dirigido por Michael Bay, andaban escasos de tiempo: habían arrancado ya la gira de Nine Lives (en mayo de 1997). "En ese momento, no teníamos tiempo para sentarnos tranquilamente y hacerla", recordaba Joe Perry en la revista Classic Rock. "Estábamos fuera, en la carretera, así que nos llevaron a ver la película y nos dijeron ‘aquí es donde va la canción, aquí es donde encaja, podéis hacerlo si queréis’. Y sí, hubiéramos deseado tener un poco más de tiempo, de esa forma podríamos haber tenido una oportunidad de escribirla".

El amor de James Brolin por Barbra Streisand

I don’t want to miss a thing llegó por cortesía de Diane Warren. La ‘hitmaker’ profesional escribió la canción después de “ver algunas escenas de Armageddon (especialmente la última) más emocionales de lo que era habitual en las cintas de Jerry (el productor); era muy conmovedora”, revelaba Warren en ‘The Billboard Book Of Number One Hits’. La idea se la inspiró una entrevista al actor James Brolin, en la que confesaba que cuando su mujer Barbra Streisand estaba fuera, la echaba de menos incluso cuando estaba durmiendo, y por eso no quería dormir. Pensó que este sentimiento encajaba en el filme y lo plasmó en su letra: “Don't wanna fall asleep/ 'Cause I'd miss you, babe/ I could stay awake just to hear you breathin”.

“Es una buena canción para Celine Dion”

“Cuando escuché la demo de la canción, era muy suave, más basada en teclados. Pensé, ‘Es una buena canción para Celine Dion”. Aunque le sorprendió que los elegidos para interpretarla fueran Aerosmith, cuando escuchó a su líder, supo que iba a ser un éxito: “Recuerdo que, estando en el Hotel Sunset Marquis, sentada al piano con él (Steven Tyler) enseñándole la canción, sentía escalofríos por todo el cuerpo cuando escuchaba cómo la canción cobraba vida con su voz… supe entonces lo que iba a ser”, dijo en Performing Songwriter. “Fue una experiencia asombrosa. Ya había escrito antes con Aerosmith, y ellos nunca habían grabado las canciones que escribimos”.

"Yo estaba cagado de miedo”, reconocía el bajista, Tom Hamilson, en Bass Musican Magazine. “Escuché la canción y pensé 'no podemos hacer esto'. Era demasiado embarazoso. No soportaba la idea. Pero funcionó... y funcionó con el productor Matt Serletic, que fue muy bueno entendiendo que la canción tenía que sonar a Aerosmith".

“Tu hija está en el reparto”

I don’t want to miss se publicó en Agosto de 1998, y se convirtió en el mayor hit de Aerosmith. Su éxito caminó paralelamente al de la película de ciencia ficción protagonizada por Bruce Willis, Ben Affleck y Liv Tyler. Supuestamente, en un principio, los elegidos para cantar el tema habían sido los U2, pero se descartó cuando Liv entró en el reparto. No fue una coincidencia que, en una película con la hija de Steven Tyler en uno de los papeles principales, sonara también la banda que lideraba su padre.

Posteriormente, el vocalista recordaba en Billboard lo mágico que fue cuando “el productor Jerry Bruckheimer me llamó diciendo, ‘Vamos a hacer una película llamada Armageddon. Tu hija está en el reparto. Y quiero cuatro canciones de Aerosmith”. Además de la composición de Warren, la banda sonora contenía otras tres canciones del grupo: Sweet emotion, su versión de los Beatles de Come together, y un descarte de las sesiones de Nine lives, titulado What kind of love are you on.

Armageddon fue la película que más recaudó en 1998 en el mundo entero.

"Estábamos a punto de dejar la carretera”

El 5 de Septiembre de 1998, por fin, después de casi tres décadas, Aerosmith se sacaba la ‘espinita’ y conseguía su primer nº1 en Estados Unidos. Y durante cuatro semanas consecutivas. Además, encabezó las listas de venta de otros muchos países, convirtiéndose en la canción más popular del año.

Justo cuando vio la luz, la banda llevaba ya más de un año de gira – Nine Lives Tour – y empezaba a enfrentarse a la posibilidad de ver asientos vacíos en sus conciertos. Pero cuando retomaron el tour, el 9 de Septiembre, I don’t want to miss a thing ya había coronado la lista en América. Y su fortuna dio un vuelco. El título del álbum – nueve vidas – resultó profético, ya que de nuevo Aerosmith se convirtió en la banda de rock más popular. Si la duración total de esa gira fue de dos años - hasta julio de 1999 - se debió al éxito del tema de Armageddon. El batería, Joey Kramer, lo corroboraba: "Estábamos a punto de dejar la carretera, cuando la canción llegó. Continuamos otro año más. Fue un alivio para la banda".

“Fue un shock”

Al grupo no le importa que su mayor hit fuera escrito por otra persona. “La canción era magnífica, a la gente le encantaba y no creo que le importara mucho quién la escribió”, decía el guitarrista Joe Perry en Classic Rock. Sin embargo, en Boston Herald, sí mostraba una ligera decepción: “No me importa usar compositores de fuera, pero todavía me sigue gustando ver que el núcleo de la música de Aerosmith procede de los chicos de la banda”.

"Fue un shock, no porque lográramos nuestro primer nº 1, sino porque fue nuestro único nº 1”, afirmaba Tyler en Billboard. “Pensaba que todas esas otras canciones de Aerosmith, al menos una o dos, también se lo merecían”.