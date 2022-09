Topic y John Martin nos ponen a bailar con ‘Follow Me’, su nueva canción

Topic y John Martin han unido fuerzas en Follow Me, un nuevo single que destaca una faceta inaudita hasta ahora en las produciones del alemán. Ambos artistas han creado un himno que va más allá de la vida con el que bailar en el club durante décadas.

"Después de lanzar mi primer track con Tomorrowland Music este verano, estoy muy contento de seguir con Follow Me, ya que es mi primera canción de club hasta la fecha. Sin lugar a dudas, John Martin es un artista increíble con una gran credibilidad en la escena. Uno de mis temas favoritos de todos los tiempos y una gran inspiración es Don't You Worry Child, así que ha sido todo un honor haber podido trabajar con él. Es genial ser capaz de desarrollarme hacia una nueva dirección, musicalmente hablando, y estoy emociocinado con todo lo que todavía está por llegar", ha expresado Topic.

John Martin, por su parte, ha añadido: "He sido fan de Topic durante mucho tiempo y sabía que de algún modo nuestros caminos acabarían cruzándose. Nos conocimos en Dubai a principios de año, junto con A7S y Michel Zitron y fue ahí donde la canción se creó. Estoy muy orgulloso de cómo ha quedado y confío muchísimo en el tema. Es increíble poder compartirlo finalmente con todos vosotros".

Topic - Follow Me

Topic ha estado perfeccionando su oficio durante casi una década, pero este 2022 está preparado para impulsar su carrera hacia nuevos e inesperados niveles. Precisamente, el DJ debutó con su adictivo sonido rave no solo en el escenario principal de Tomorrowland, sino también en su nuevo sello vibrante con Saving Me en colaboración con Sasha Alex Sloan, una versión reinventada de su infame sencillo Breaking Me. Entre el nuevo sencillo junto al propio John Martin de Suecia, así como otros lanzamientos recientes, Topic continúa pintando una imagen vibrante y pulida de un productor que no conoce límites. Con la temporada de festivales de 2022 ahora en el espejo retrovisor, Topic ahora tiene la vista puesta en el club.

Otra de las colaboraciones que ha sacado este año ha sido de la mano de Álvaro Soler. Solo para ti supuso para el español un cambio total de registro, apostando por una canción con toques dance muy diferente al pop que nos había tenido acostumbrados.

El año pasado, el productor y DJ alemán asistió a LOS40 Music Awards 2021 celebrados en las Islas Baleares. Allí, no solo intérpetó Breaking Me y Your Love junto a A7S, sino que también recibió el premio a Artista o Productor Dance en categoría internacional.