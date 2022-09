Daddy Yankee hace realidad el sueño de una anciana

Daddy Yankee sigue despidiéndose de sus fans en la gira con la que está dando La Última Vuelta al mundo. El artista puertorriqueño se ha asegurado de recorrer casi todos los rincones de la Tierra para así decir adiós a todos los que han hecho posible que su discografía esté llena de éxitos. Éxitos que se han convertido en himnos internacionales.

Precisamente ha sido en uno de estos conciertos en los que nuestro protagonista ha querido hacer realidad el deseo de una anciana. ¿Cómo? Subiéndola al escenario para abrazarla delante de los miles de asistentes.

El vídeo ha sido compartido en las redes sociales y en él se puede ver cómo el equipo de bailarines del artista agarra a la fan de Daddy para guiarla hasta el escenario. Allí se encuentra con el artista, quien no duda en regalarle una sonrisa de oreja a oreja y abrazarla. Ella no puede creerse lo que está viviendo y baila al ritmo de la música junto a Daddy y sus bailarines.

El vídeo ha generado todo tipo de comentarios en las redes. "Hermosa, ya me vi de viejita", dice una fan del reggaetonero. "Yo no estoy llorando tú estás llorando", añade otra. "Te adoro tanto. Qué bueno que aprecies a tus fans y más a esa abuelita reguetonera hermosa. Momento inolvidable en tu carrera que son recuerdos", dice otra seguidora entre las respuestas.

Como mencionamos en líneas anteriores, Daddy se está despidiendo de sus fans con esta gira después de anunciar su retiro. El Rey del Reggaeton ha robado el corazón de millones de personas en todo el mundo que han convertido sus canciones en auténticos himnos musicales. No es de extrañar que el anuncio de su retiro generase una profunda tristeza entre todos sus seguidores, que no imaginan su vida sin música nueva del artista.

No obstante, muchos otros creen firmemente de que se trata de un retiro temporal y de que este descanso será muy bien aprovechado por el artista para coger más fuerza que nunca y volver con nuevo repertorio. Tendremos que esperar para saberlo. Lo que está claro es que Daddy siempre se ha ganado el respeto, no solo de sus fans, sino también de los que forman parte de la industria, y eso es algo que no todos consiguen. Aunque con estos gestos lo explica todo.