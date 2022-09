Rosalía anuncia ‘Motomami Deluxe’ que incluirá cuatro canciones inéditas

Rosalía lo ha vuelto a hacer. Tiene a todas las redes sociales con los ojos puestos en ella y en lo que está a punto de lanzar. `Motomami Deluxe´ saldrá el próximo 9 de septiembre con todas aquellas canciones que solo hemos disfrutado en directo a lo largo de su gira. En este nuevo disco encontraremos cuatro canciones inéditas, aunque hay fans que apuestan a que saldrán más.

Si nos dejamos guiar por el anuncio que dio la barcelonesa en República Dominicana, el próximo viernes tendremos los cuatro temas que ha interpretado. "La semana que viene va a salir MOTOMAMI Deluxe", con estas palabras la cantante se ganó una gran ovación de todos los asistentes que la acompañaban esa noche.

"Significa que las canciones que hemos estado tocando en estos shows las podéis oír cuando queráis", explicó cuando el público se calmó. Con estas palabras confirma los temas que irán en este álbum: 'Despechá', 'Aislamiento', 'Dinero y Libertad' y 'Lax'.

Sin embargo, internet ha hecho su magia y ha abierto un nuevo debate en cuanto al número de canciones que formarán parte del álbum. Ha vuelto a salir la lista de todos los temas que tenía Rosalía para el disco pero que, finalmente, no usó. Es por ello que los fans están eligiendo aquellos singles que “creen” que van a ser los elegidos. Lo único que no han tenido en cuenta es que algunos de ellos no los ha cantado a lo largo de la gira.

Existen multitud de opciones, desde que aparecerá La Kilie hasta que lanzará nuevas versiones que ya aparecen en `Motomami´, como es el caso de Candy Remix o el Live de La Fama. Lo único que ella confirmó fue que saldría el 9, como ha resaltado a través de Twitter, y que las canciones son las que ha interpretado en directo.

Despechá

ROSALÍA - DESPECHÁ (Official Video)

Aislamiento

Dinero y Libertad

Lax

Rosalía continúa con el Motomami World Tour, la próxima parada será el 9 de agosto en San Juan. Todavía quedan muchas citas en las que disfrutar de la barcelonesa en directo y de estos singles que está a punto de lanzar.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar ya estas canciones inéditas?