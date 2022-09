El boom de Ptazeta en dos años: De ‘Mami’ a ‘Mujerón’ pasando por su sesión con Bizarrap

La temporada 8 de LOS40 Global Show ha comenzado por todo lo alto con una invitada de lujo: Ptazeta. La artista canaria se ha pasado por la casa de LOS40, de la mano de Tony Aguilar, para hacer balance de estos dos años de éxitos. Una carrera que comenzó prácticamente en pandemia con Mami, que ha crecido gracias a la confianza de Juacko y Bizarrap, y que continúa imparable con Mujerón, su última colaboración junto a Villano Antillano.

El boom durante la pandemia

"Todo tiene una parte buena y una parte mala. Al final, con el covid todo el mundo estaba más encapsulado y pendiente de las redes sociales porque era lo que había -el Internet-. Entonces, tuvimos la suerte de que el tiempo y el covid nos dejó grabar antes Mami, Déjate ser y Mensaje enviado porque, si no, ya te digo que no hubiésemos podido sacar nada. Sacamos Mami, se trancó todo, todos los aeropuertos, vino el covid... y eso petó. Este año es cuando me estoy gozando todos los conciertos con la gente de piel, ¿no? Sé que hubiera tenido en esa época muchas oportunidades de gozármelas, pero no hay mal que por bien no venga... Por eso estoy aquí".

El calor de un público lleno de vida en los conciertos

"Todavía sigo flipando en todos los conciertos, porque al final cada lugar tiene algo que te llevas, entonces nunca te dejas de sorprender. Pero yo estoy FLIPANDO, porque si antes flipaba con la gente sentada, ahora... Es más, con la gente cantando... Al final, venimos de una isla y no tienen por qué conocernos en todos lados. Y el ir a otro lado que no sea tu casa y que te canten tus canciones, que se sepan, que te quieran... No sé, yo estoy entusiasmada y flipando con esta gira".

La diferencia entre Zuleima y Ptazeta

"Yo pienso que Ptazeta es Zuleima. Antes de salir al escenario también estoy de los nervios, pensando 'cuánta gente', 'madre mía'. Luego salgo al escenario y, gracias a todo el mundo, me pongo fuerte fuerte y nos lo pasamos bien. Pero yo creo que el punto de inflexión fue cuando se pegó Mami. Ahí, que yo salí de la cuarentena, ya no era Zule. Yo estuve todo el proceso encerrada -como todos, en la cuarentena- y, de repente, salí de una manera diferente a la que entré. La gente me paraba, la gente me miraba... Pero super bien.

PTAZETA || BZRP Music Sessions #45

La conexión con Juacko

"Yo le canté una canción a Juacko y me dijo: 'Rapeas super bien. Tienes un flow cojonudo. Lo que veo que te falta como estructurar una canción'. Y yo claro, venía del rap boom bap noventero, que ahí no hay estribillo, es todo 'paca-paca-paca'. Eso fue una cosa que hizo que me pusiera por Internet a estudiar cómo es una estructura -intro, estribillo, tal, cual, interludio...-. Al par de semanas, Juacko me invitó al estudio a ver si nos salía algo, a probar... y salió Mami".

Bizarrap apostó por ella

"Eso fue, la verdad -que perdón-, la hostia. Yo no tenía ahí ni siquiera Mami subido. No tenía ninguna canción en Youtube. Lo que pasó es que, cuando yo empecé, hacía formatos en Instagram como de 1 minuto. Entonces yo rapeaba un minuto que es lo que duraba el vídeo. Hicimos uno con Juacko, y en vez de grabármelo yo sin micro ni nada, bien grabado. Fue Mensaje Enviado. Lo subimos a Twitter y explotó. Se puso viral y, de repente, me estaba hablando Bizarrap y me dijo: 'Oye, ¿grabamos tú y yo algo?'".

El trasfondo de Mujerón, con Villano Antillano

"Intentamos mandar el mensaje de que todas podemos ser un mujerón. Si tú piensas que lo eres, quién te dice a ti que no eres un mujerón. Es una forma de pensamiento. Y que nosotras también tenemos garra... Que si te quiero hablar sucio, te hablo sucio. Y si te quiero hablar bonito, te hablo bonito".

