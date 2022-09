Dani Fernández se enfrenta a su ‘yo’ de hace 10 años: Héroes, amistad, éxito, ego, Auryn…

Si pudieses enfrentarte a tu pasado, ¿qué le dirías? Nuestros gustos, deseos, ambiciones y prioridades cambian a lo largo de nuestras vidas. Los años dan experiencia, madurez y nuevos puntos de vista. Dani Fernández, a quien hemos visto crecer literalmente gracias a su carrera como artista, protagoniza una de las entrevistas más emocionantes de su carrera en LOS40, enfrentándose a su “yo” de hace diez años.

Tras la ruptura de Auryn, Dani emprendió una carrera en solitario, encontrando su propio sonido y dejándose la piel en cada una de sus canciones. Ya entrado en la treintena, el compositor tiene una visión distinta a la que tenía con veinte años: una más asentada, madura y experimentada.

Gracias a su naturalidad y seguridad encima de los escenarios, Dani ha conectado con su público de manera muy especial con su carrera en solitario. Pero hace una década, el artista era un joven lleno de ilusión que formaba parte de la boy band más exitosa de España.

Para ver lo mucho que ha cambiado, Dani ha respondido a las mismas preguntas que contestó hace diez años. Desde quién era su mayor superhéroe hasta su relación con los miembros de Auryn, pasando por el ego.

Su superhéroe

A día de hoy, Dani Fernández tiene muy presente a su abuelo, quien falleció hace tan solo unos meses. Su figura le sigue acompañando y es su superhéroe. Hace una década, por el contrario, el héroe que más le gustaba era Capitán América: “Para que veas cómo cambia la vida. Antes le dabas importancia a otras cosas”

Sobre el éxito

Dani Fernández ya saboreaba el éxito cuando era tan solo un veinteañero gracias a Auryn. En esos momentos aseguraba que el éxito no le asustaba y que tenía los pies en la tierra, pero el Dani de ahora asegura que en esos momentos estaba mintiendo: “Claro que sí, aunque creas que no, muchas veces se te va la cabeza. Yo en los últimos diez años he hecho cosas que no se me plantean y no las haría. Yo la educación siempre la he tenido muy clara, aun así, hay momentos en los que se puede ir.”

“También te digo que con veinte también sabes mentir muy bien. Si me viera con 20 años a veces me daría un par de hostias”, ha terminado diciendo.

¿Hay amistado con Auryn?

Hace diez años, Dani Fernández contestaba a esta pregunta con un rotundo sí. A día de hoy, cuando el grupo se disolvió hace seis años, la relación es distinta: “Las amistades pasan por distintas etapas. En un momento si hubo amistad. Pasan cosas y ves que las cosas no son tan fáciles. Yo he querido a muchos amigos a los que sigo queriendo, pero con los que ya no tengo relación”. “Me da un poco de nostalgia, la verdad”, asegura el Dani de de treinta años.

