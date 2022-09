Chanel, nueva chica Disney cantando para ‘Pinocho’: “Esto no tiene que ver con mi artista en solitario”

Chanel, como toda niña o niño tiene un nombre de ensueño vinculada a su vida: Disney. La factoría del ratón Mickey la ha acompañado durante su infancia, y ahora puede decir orgullosa que forma parte de ella.

La cantante ha puesto voz a uno de los temas más reconocidos de toda la marca, que también es la de Pinocho. La película se estrena el 8 de septiembre exclusivamente en Disney+, y en España han querido contar con ella para acabar dándole el toque mágico que necesitaba.

Como era de esperar, nos ha contado que su reacción al enterarse -que fue en pleno verano- fue una locura. "Me puse a gritar por la calle", nos contó. Ella misma ya se había confesado una fan absoluta de Disney en una de nuestras entrevistas, donde no dudó en ponerse a imitar a Úrsula y Sebastián de La Sirenita.

Eso si, sueños aparte, no hemos querido perder la ocasión de preguntarle por su nueva música. Nos ha dejado claro que este título no forma parte de todo lo que se viene, y no nos extraña: parece que no apostará demasiado por baladas, o al menos, no tan cercanas a Disney.

Pinocho se estrena eñ 8 de septiembre en Disney+.