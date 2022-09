5 Razones para ver ‘Viaje al Paraíso’ la mejor comedia para cerrar el verano

El Viaje al Paraíso más esperado del cine de este verano ya está casi aquí. La nueva película de Ol Parker se estrena el próximo 9 de septiembre, y con ella, la oportunidad de ver reunidos a dos nombres propios que brillan por sí solos en Hollywood: George Clooney y Julia Roberts.

Viaje al Paraíso -Ticket to Paradise en su versión original- cuenta la historia de cómo Lily (Kaitlyn Dever) viaja hasta Puerto Plata (Bali) y decide cometer una locura por amor, ¡casarse! Sus padres, divorciados desde hace más de dos décadas, tendrán que viajar hasta la boda para hacer acto de presencia... Y tratar de evitarla. Eso sí, está el pequeño detalle de que los dos no se soportan. Así, solo les queda plantearse: ¿Es más efectivo destruirse, o enterrar el hacha de guerra para conseguir su propósito?

Las comedias románticas siempre son los títulos más vistosos de la cartelera, por lo que en LOS40 te damos 5 razones por las que no te puedes esta película en la gran pantalla. ¡Atención!

1. Duelo de titanes

Aunque sobra decirlo, la unión de Julia Roberts y George Clooney es explosiva. Los intérpretes ya se han visto las caras en otras películas como Money Monster o la mítica saga Ocean's Eleven, aunque en esta ocasión interpretan a una especie mucho más peligrosa que un presentador, productora o ladrones: dos divorciados. ¿Serán capaces de retirar la química que han mostrado en la gran pantalla a partir de los años para ser dos villanos?

2. Un director experto en risas (y paraísos)

Si eres fan de las comedias románticas, Ol Parker te sonará de sobra por haberse puesto tras las cámaras de películas como Imagine Me and You o El exótico hotel Marigold. Aunque también fue el encargado de dirigir -¡y escribir!- Mamma Mia: Una y otra vez. La secuela de la exitosa película que recoge los temazos de ABBA volvió a reventar en taquilla, y está claro que Viaje al Paraíso tiene su misma esencia.

Hija y madre en 'Viaje al Paraíso'. / Universal Pictures

3. El regreso de la estrella

No es ningún secreto que Julia Roberts apenas había vuelto al cine romántico desde Pretty Woman o Nothing Hill, entre otras. Más de dos décadas sin aceptar un papel con ese registro, y la razón no puede ser más clara: no eran de la calidad que ella requería. Parece que Viaje Al Paraíso ha pasado la prueba con nota, aunque también aceptó el proyecto gracias a que Clooney sería su compañero de rodaje.

4. Risas como garantía

Cualquiera que haya visto los avances de la película habrá podido ver que es una película frenética. La expareja aprovechará su escapada a Bali para sumergirse en la cultura local y las actividades turísticas... Con todo lo que eso conlleva. ¿Estás listo para ver a George Clooney dando vergüenza ajena a su hija en la ficción o viendo cómo un delfín le muerde el trasero? Pues esta es tu película.

5. Un cuento con moraleja

Pero no todo son risas. Sin entrar en spoilers, Viaje al Paraíso no se queda en gags y chistes, sino que profundiza en temas tan relevantes como el amor, la lealtad, el matrimonio, y el papel de los padres en la vida adulta de sus hijos. ¡Casi nada! Y aunque todo venga enderezado por sus dos protagonistas en situaciones igual de surrealistas, muchos reflexionarán sobre la situación que viven en esa isla.

Viaje al Paraíso se estrena el 9 de septiembre.