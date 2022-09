The Beatles: la insólita aparición de Eric Clapton en ‘While my guitar gently weeps’

Dos hechos inusuales concurrieron en While my guitar gently weeps. El primero, que se tuviera en cuenta una composición de George Harrison. Tanto Lennon como McCartney opinaban que “las canciones de George no eran buenas” y solían descartarlas. La segunda, realmente insólita, fue la presencia de Eric Clapton en Abbey Road tocando la Gibson Les Paul que él mismo le había regalado al ‘Beatle tranquilo’. El 6 de Septiembre de 1968, ‘mano lenta’ se convirtió en el primer músico famoso que tocaba en un disco de The Beatles. Y lo hizo a pesar de su renuencia inicial ("No puedo hacer eso. Nadie toca jamás en un disco de los Beatles”) pero, principalmente, porque se lo pidió, entusiasmado, su gran amigo.

George Harrison: “Abrí un libro al azar”

Como indica el libreto que acompaña la edición ‘Deluxe’ publicada en el 50º aniversario de White Album, el propio George escribió While my guitar gently weeps “en la casa de mi madre en Warrington, en el norte de Inglaterra”. Era un bungalow, llamado "Sevenoaks," que el músico había comprado para sus padres en 1964, después de que su fama con los Beatles hubiera hecho insoportable vivir en Liverpool. Les visitó cuando regresó de la India, entre mayo y abril de 1968, y fue entonces cuando compuso la mayor parte de la canción

“Estaba pensando en I Ching (un antiguo libro de oráculos chino). El concepto oriental es que cualquier cosa que ocurra es porque tenía que ocurrir y no existen las casualidades - todo tiene un propósito. Decidí escribir una canción basada en la primera cosa que viera, abrí un libro al azar y leí 'gently weeps' (llora suavemente), entonces dejé el libro a un lado y empecé la canción”, explicata George Harrison en ‘Anthology’.

John Lennon: “Las canciones de George no eran buenas”

Contra todo pronóstico, se incluyó en The Beatles (1968), el álbum de los de Liverpool conocido popularmente como White Album. Era inusual que una composición de George se tuviera en cuenta. Habitualmente se consideraban de menor calidad que las que hacían Lennon y McCartney. George se sentía injustamente eclipsado por sus compañeros. “Hubo una época embarazosa en la que las canciones de George no eran buenas y nadie quería decir nada, pero todos trabajábamos en ellas”, decía John Lennon refiriéndose al periodo que rodeó la grabación de White Album. Por su parte, Paul McCartney coincidía: “Hasta este álbum, pensaba que las canciones de George no eran tan buenas”.

George Harrison: “Sabía que la canción era muy buena”

Grabarla fue todo un reto porque, para más inri, las tensiones habían crecido en el seno del grupo. Y las sesiones en Abbey Road, aunque productivas, fueron muy turbulentas. Saltaban chispas. Los meses de grabación del Álbum Blanco (entre mayo y octubre de 1968) se caracterizaron por la escasa cooperación entre los cuatro miembros y por lo que todos recuerdan como la ‘presencia intrusiva’ de la nueva novia de John, Yoko Ono.

The Beatles - While My Guitar Gently Weeps

Con esa atmósfera tensa como telón de fondo, se hicieron varias tomas de la composición de Harrison. Alguna vez trabajaba él solo en la canción y se pasaba las 8 horas de la sesión intentado grabar un solo de guitarra. Pero se sentía frustrado, sus compañeros no le mostraban la atención que merecía. "Intentamos grabarla, pero John y Paul solían sacar sus propios temas y era muy difícil a veces que me tomaran en serio y grabáramos uno mío. Eso no ocurría. No tenían consideración y volvía a casa por la noche pensando, ‘Bueno, es una lástima’, porque sabía que la canción era muy buena”, detalla George en ‘Anthology’.

Eric Clapton: "Nadie toca jamás en un disco de los Beatles"

Así las cosas, George le hizo una propuesta a su amigo Eric:“Yo iba conduciendo hacia Londres con Eric Clapton (ambos vivían en Surrey), y le dije, ‘¿Qué vas a hacer hoy?, ¿Por qué no vienes al estudio y tocas en esta canción para mí?’. El respondió, ‘Oh, no puedo hacer eso. Nadie toca jamás en un disco de los Beatles y a los otros no les gustaría’. Yo contesté ‘Mira, es mi canción y me gustaría que tú tocaras en ella”. Clapton quedó en pasarse y cumplió su palabra. Todas sus dudas habían quedado disipadas tras comprobar el gran entusiasmo de Harrison.

“Les dije a todos ‘Eric va a venir a tocar esta canción’, y eso hizo que todos mejoraran su comportamiento”, explica George en ‘Antology’. “Es interesante ver lo amable que se vuelve la gente cuando llevas a un invitado, porque ellos realmenteno querían que todo el mundo supiera que eran tan malos. Paul se sentó al piano y toco una preciosa ‘intro’ y todos empezaron a tomárselo más en serio. Llevar a alguien de fuera, hacía que todo se calmara”.

“Muy callado, se limitaba a tocar”

El 6 de Septiembre de 1968, en una sesión que transcurrió entre las 7 pm y las 2 am, The Beatles completaron la canción While my guitar gently weeps, con la incorporación de una parte de bajo distorsionado de McCartney, algún órgano de Harrison, la percusión de Starr (tambor y maracas) y el bajo de Lennon. Finalmente, George grabó la voz principal, con los coros de Paul. Esa tarde, “Eric se comportó simplemente como cualquier otro músico de sesión; muy callado, se limitaba a tocar", recuerda el ingeniero Brian Gibson. Se encargó de la parte de guitarra principal y tocó la Gibson Les Paul eléctrica de Harrison (que él mismo le había regalado recientemente). La toma 25 fue la elegida.

“Paul McCartney me arruinó como guitarrista”

Recordando esa tarde en su autobiografía, Clapton escribe que el comportamiento de Lennon y McCartney era “claramente evasivo” y que él pensaba que la canción “sonaba fantástica”. Y añade: “Sabía que George era feliz, porque escuchaba la canción una y otra vez en la sala de control”.

El ‘Beatle tranquilo’, y entusiasmado, explicaría más tarde la motivación personal que le llevó a invitar a Eric Clapton: “Le admiraba como guitarrista. Yo no tenía confianza en mí mismo como guitarrista después de pasar tantos años con Paul McCartney. Él me arruinó como guitarrista. La verdad es que había perdido un montón de interés en la guitarra. Yo valoraba a Eric como guitarrista y él me trataba a mí como a un ser humano”.

Mick Jagger: “Solo un guitarrista podría haberla escrito”

En la miniserie televisiva ‘McCartney 3,2,1,’, Paul explica sus sentimientos personales hacia Harrison cuando llevó al estudio a Clapton: “Fue muy generoso llevar a Eric en ese momento cuando él mismo podría haberlo hecho… George era así. Era muy abierto.

Esa guitarra de George Harrison que “llora suavemente”, ha sido reconocida como un ejemplo de su madurez como compositor. Según fue pasando el tiempo, los elogios crecieron hasta casi elevarla el estatus de legendaria. El propio Mick Jagger dijo: “Es encantadora, melancólica. Solo un guitarrista podría haberla escrito. Adoro esa canción”.