Entrevista a Nickzzy: su mayor inspiración, el éxito de sus canciones, su llegada a España, y más

Nickzzy es un joven artista dominicano afincado en Bilbao que se ha ganado el cariño de miles y miles de personas. Temas como No Toy En Gente, Por Ley, entre otros, suman ya millones de reproducciones en las plataformas digitales.

En LOS40 Urban hemos querido conocer más acerca de este artista de drill que se está haciendo un hueco en la industria como uno de los referentes de las nuevas generaciones. Los consejos que le han dado, su mayor referente, el éxito de sus canciones y su llegada a España son algunos de los temas sobre los que nos ha hablado. ¡Descúbrelo!

Pregunta (P): Hola, Nickzzy. ¿Cómo definirías tu música?

Respuesta (R): La definiría como algo con lo que la gente se identifica donde canto las vivencias de cada uno, de la mayoría de las personas de clase más baja que han tenido una infancia más dura, que ha vivido en la calle.

P: ¿Por qué Nickzzy?

R: Siempre me ha gustado un cantante de República Dominicana, que se llama Amenazzy, y las 'z' son lo que distingue el nombre. Yo como me llamo Nicky, añadí esas dos zetas. Aprendí siempre cantando sus canciones y me he inspirado en él. Es como un referente.

Nickzzy nos habla del éxito de sus canciones / Foto cedida

P: ¿Ha habido alguien que te haya aconsejado en la industria?

R: Yo siempre tengo a mi lado a mi compañero, que era Rakeem, antes The Poing. Yo empecé con él en esto de la música. Él me apoyó desde cero, me ayudó a grabar, yo no tenía donde grabar y me invitó a su casa y todo. Me apoyó en eso, en los videoclips junto a su hermano. Desde ahí creamos un círculo muy pequeño de gente que de verdad estaba puesta en la música al cien por ciento y gente que confiaba en lo que podríamos hacer. Y la verdad que mi mayor componente en esto de la música desde que he empezado es Rakeem, que es como mi hermano en todo.

P: Varios de tus temas, como No toy en Gente, Por Ley, y más, tienen millones de reproducciones. ¿Cómo recuerdas el momento en que empezaste a ver que tu música la escuchaban todas esas personas?

R: Yo la verdad es que no me doy mucha cuenta. Es que eso es tan espontáneo que de un momento a otro ni te das cuenta, vas viviendo igual. Al principio no me sorprendía tanto porque estaba tan pendiente de otras cosas y de seguir trabajando que lo dejé pasar. Hoy en día sí que me pongo y digo: 'c*ño, llevo dos años en esto y mira los millones de visitas que ha conseguido'. No Toy En Gente tiene 22 millones de visitas y yo lo veo ahora como que no me lo creo. Mi madre al principio no sabía nada, yo no lo decía nada de que sacaba canciones ni nada, ella pensaba que esto era una coña. Me decía que estudiase y un día le enseñé y me dijo: 'cómo es esto'. Mi familia sí que se ha sorprendido más que yo. A mí no me ha dado tiempo a asimilarlo porque al mismo tiempo estaba con otras cosas personales. No me llegué a sorprender tanto como podría haber pasado. Pero ahora sí que me sorprende lo que estoy consiguiendo. Si hay cantantes que están años para conseguir esas visitas...es un logro. Es mi tercer tema como artista y es un logro que no tiene precio. No es uno de mis temas favoritos pero es el tema al que más aprecio tengo a la hora de que me da ese valor de yo tirar para adelante. Si yo he conseguido esto tengo que conseguir más.

P: Ahora vienes con Día a Día, un tema en el que haces balance de todo lo que has vivido hasta ahora. ¿Qué sacas positivo y negativo de todo este tiempo?

R: Positivo que vas aprendiendo, mejorando tus errores y sobre todo vas siendo profesional a la hora del trabajo. Ves que cada vez que va avanzando el tema tienes que superarte más porque sino te estancas. Lo malo es que te das cuenta de que dentro del ambiente de la música no todo es un mundo de colores. Hay muchas decepciones que no te las esperas, pero bueno. Yo creo que lo único malo es eso, que te llevas decepciones, que a veces el público es tan intenso que tu mismo te rayas. Tú mismo te comes el coco y a veces tampoco le dedicas tanto tiempo a la familia. Por ejemplo, yo no estoy my pegado pero llega un momento en el que me doy cuenta de que llevo sin ver a mi madre tres semanas. Hay personas a las que afecta de otra manera. La música es un negocio my grande que lleva dinero y muchas csoas y hasta a tu propia madre le cuesta asimilar.

P: ¿Cómo recuerdas el momento en que llegaste a España y comenzaste a adentrarte en nuestra cultura musical?

R: Yo cuando vine aquí la verdad es que solo escuchaba música de mi país todo el rato. Cuando salía a la calle en ese tiempo era rap, mucho rap. Me acuerdo de que escuchaba Nikone, pero eran unos raps muy locos que yo todavía no los acababa de asimilar. No me gustaba mucho, la verdad. Con el tiempo me fui gustando. El latino es español pero tampoco entendía mucho lo que decían. Incluso me cuesta hablar ahora mismo.

P: ¿Cómo decides dedicarte a la música?

R: No lo he querido desde siempre ni nada. Sinceramente hace dos años. Yo siempre me ponía la tele y hacía entonaciones como escuchando las canciones de Amenazzy, intentando cantarlas como él. Todo lo que tiene que ver conmigo, mis entonaciones y todo las traigo de él. Es un cantante que a mí me encanta. Yo intentaba entonar como él. Me di cuenta de que sabía entonar y podía hacer un tema, escribir canciones, y empecé a subir dos o tres freestyles a Instagram. Pero lo borraba porque yo era un crío y a la mínima que veía un comentario riéndose de alguno de mi clase o algo lo borraba. A mí la verdad que fue el chico que te dije, Rakeem, que hace dos años me dio para cantar. Él fue el que me hizo dar ese paso. Siempre hay una persona en tu vida que te dice que lo vales y en Bilbao la gente me ha apoyado mucho. Yo desde que saqué mi primer tema, me han apoyado como a nadie. Era de repente el único cantante con 100.000 visitas aquí en Bilbao, en el norte. Y eso era una locura.

P: ¿Qué artistas no pueden faltar en tu playlist?

R: Amenazzy, Rakeem, Central C...

P: Te has movido por diferentes sonidos: drill, reggaeton, sonidos caribeños... ¿Hay alguno por el que te inclines más?

R: Está claro que el drill es mi punto fuerte, es en el que más me desenvuelvo, con el que la gente se vuelve loca, las visitas se alteran y todo. Pero me gusta probar cosas nuevas ya que hay público para cada cosa. Hay que ir siempre a por más porque si me quedo estancado en el drill no avanzo. Creo que estoy en un momento en el que tengo que demostrar a la gente que de verdad lo valgo y que de verdad puedo ser un buen cantante, que puedo representar tanto a mi país como al norte, Bilbao. Demostrar que lo valgo y que me merezco el cariño del publico.

P: ¿Cuáles son tus futuros proyectos?

R: Ahora tengo un proyecto que se va a llamar Élite que es parecido un poco a Día a Día pero con más sentimientos, más para escuchar. La esencia mía que es buena letra, letra de conciencia, y que te identifique de verdad y de vivencias y yo creo que es algo que va a ser algo que vas a poder bailar pero que a la vez vas a tener que escuchar bien y disfrutarlo. Es una música para bailar pero para sentirlo también. La letra es muy profunda.

P: ¿Cuáles son tus propósitos en la industria?

R: Uno de mis objetivos es solo una meta, es llegar a lo más alto de al música y ser un referente para otros chicos y que al igual que otros cantantes en los que yo me he inspirado ayudar a mucha gente a que hagan el mismo camino que yo y demostrar a la gente que... por ejemplo, a los de mi país que viven aquí, a los que quieran empezar y tengan miedo, demostrarles que da igual de dónde vengas, cómo seas, pueden conseguirlo. Yo quiero ser esa inspiracion de que se puede. Quiero ser un claro ejemplo del esfuerzo y el trabajo. La clave es nunca rendirse y aunque la cosas vayan mal seguir trabajando porque esto es que de un día a otro estás arriba y otro abajo. Es algo que he aprendido gracias a Dios. Yo no voy a parar de trabajar hasta conseguir eso. Es una de mis metas, ser una referencia para todo el público que me ve. Hay muchos niños para los que yo soy un ídolo para ellos y quiero demostrarles que no se han equivocado con el ídolo que tienen.