Elton John, Måneskin, David Bisbal, U2… Números uno y curiosidades en la historia de la lista esta semana

Esta semana se dan un par de curiosidades en La Máquina del Tiempo que hacen de la sección —dedicada a recordar antiguos números de la lista— aún más deliciosa si cabe. De entrada, la primera: justo el día en que Måneskin actuaban en #CCME 2022 (el pasado sábado 3 de septiembre) se cumplía un año del número en LOS40 de los italianos con su magnífica versión de Beggin’. Tras vencer en el festival de Eurovisión, este single fue la constatación de que, lejos de ser flor de un día, había Måneskin para rato. La canción fue popularizada en 1967 por The Four Seasons, aunque ha tenido otras famosas versiones, como la del dúo noruego Madcon… ¡que también fue número uno de la lista! (en 2009).

Retrocedemos ahora hasta 2017 y encontramos que seguían en el primer puesto Calvin Harris con Katy Perry, Pharrell Williams y Big Sean con Feels. Y hace diez años, la canción que mandaba en el chart era We are young, un auténtico himno grabado por Fun (banda de Nueva York liderada por Nate Ruess) en colaboración con Janelle Monáe. Fue número uno también en Estados Unidos, Reino Unido, Canaadá, Australia y prácticamente medio mundo.

En 2007 tampoco hubo cambio en el puesto de honor con respecto a la semana anterior: Melendi continuaba reinando en la lista con Calle la Pantomima. Y otro grande del pop español, David Bisbal, coronó la clasificación el 31 de agosto de 2002 (hace veinte años) con Lloraré las penas. Estaba incluido en el primer álbum del almeriense, Corazón latino (que también contenía Ave María, Dígale y el tema que daba título al álbum), que fue 13 veces platino en España (lo que le otorgó el estatus de disco de diamante).

U2 fueron líderes una semana como esta de 1997 con Staring at the sun, de su álbum Pop. Y terminamos el momento retrovisor con la segunda de las curiosidades: coincidiendo con esta semana, en la que es candidato con Hold me closer, junto a Britney Spears, el legendario Elton John era número uno en 1992 (hace treinta años) con The one. No confundir con One, de U2, que ocupó la primera plaza el mismo año. Por cierto, Sir Elton John es uno de los seis artistas (además de los Rolling Stones, Miguel Bosé, Michael Jackson, U2 y Shakira) que han sido número uno de LOS40 en cuatro décadas distintas; en su caso, en los setenta, ochenta, noventa y la actual. Es, además, el que ha llegado al número uno con mayor edad: tenía 74 años cuando en 2021 logró el liderato con Cold heart, con Dua Lipa.