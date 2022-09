Carlo Costanzia (`Toy Boy´) se enfrenta a una condena de nueve años de cárcel

Carlo Costanzia, más conocido por darle vida a Jairo en Toy Boy o por participar en “Esta noche gano yo”, ha sido acusado por un presunto delito de estafa continuada y se enfrentará a juicio en los próximos días. El juez le exige una condena de nueve años de cárcel, según ha publicado la revista Semana.

Al parecer, el actor y el socio con el que trabajó habrían estafado hasta 92.900 euros a diferentes personas a través de un negocio de compraventa de coches de lujo. De momento solo han sido cinco las personas que han denunciado este engaño y que han hecho posible que se llegue a juicio. Sin embargo, estos han asegurado que son muchos más los que están enfadados: “Denunciamos cinco personas, pero hay unas 38 estafadas. La estafa debe alcanzar varios millones de euros, pero los únicos que hemos podido demostrar todos los pagos somos nosotros".

El hijo de Mar Flores no se ha pronunciado públicamente, pero de forma interna ha defendido que él también ha sido víctima de un engaño. Uno de los denunciantes de la estafa ha desvelado en la revista que “Carlo dice que su socio le engañó, pero él no figura por ninguna parte y no ha firmado nada”.

Además, Carlo habría asegurado que no podía pagar la deuda porque en ese momento estaba en paro. Pero según los tribunales este hecho no es cierto, ya que el actor tenía una nómina con la serie `Toy Boy´. El caso podría terminar con un acuerdo extrajudicial donde el actor tendrá que devolver todo el dinero que presuntamente ha estafado.

Al parecer, todo comenzó en 2019 cuando se habrían apropiado, según la versión del denunciante, del dinero que había entregado por la compra de un vehículo de alta gama que nunca se entregó al comprador. Según publica Semana, Costanzia y su socio vendían, a través de diferentes anuncios de internet, coches traídos desde el extranjero que luego nunca llegaban a sus futuros dueños. Sin embargo, ellos se quedaban con el pago del 20% en concepto de señal.

Parece ser que este juicio no es el único problema con la justicia que tiene Carlo. La Agencia Tributaria ha iniciado un procedimiento por la falsificación de un documento público al comprobar que uno de los certificados que envió la empresa de Carlo en relación con el embargo de un vehículo era falso. Por este delito, según el Código Penal, el actor podría enfrentarse a una condena de entre tres meses a seis años o una elevada multa.