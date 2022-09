Jennifer Lawrence se moja y habla de la brecha salarial que ha sufrido en su carrera

Jennifer Lawrence se ha convertido en la nueva portada de Vogue y ha dado unas declaraciones que no dejan a nadie indiferente. Política, brecha salarial o el nacimiento de su hija han sido algunos de los temas que han tocado en esta entrevista.

La actriz ha explicado que nació en una familia conservadora, por lo que se consideraba republicana. Pero fue con 16 años cuando, viendo una película entendió, que ella “no era una liberal loca. Creo que la gente debería conducir coches híbridos. Tenía sentido y parecía racional”, explica en la revista. Más tarde, cuando comenzó a hacer películas en otros países se dio cuenta de que el dinero siempre tendía a ir a puestos superiores, algo que no solo pasaba en Estados Unidos.

Para ella, "republicano" siempre había tenido un significado claro: “¿Por qué mis impuestos deberían pagar por tu estilo de vida altivo?”, pero en ese momento se dio cuenta de que no siempre era así. “A nadie le gusta ver desaparecer la mitad de su cheque de pago, pero tenía sentido para mí. Sí, por el bien mayor, supongo que tiene sentido”.

Y de lo profesional pasaron a lo personal en un tema que está muy conectado: la brecha salarial. Este problema sigue siendo el punto de mira, tanto en trabajos cotidianos como entre actores y actrices de Hollywood. A pesar de ello, no se han hecho avances en ningún sector, algo que Jennifer recalca, aunque anteriormente llegó a entender que ella cobrara menos dinero.

Este año se ha conocido la lista de los actores mejor pagados en lo que llevamos de 2022 y de 26 nombres solo cinco son mujeres: Margot Robbie, Millie Bobby Brown, Emily Blunt, Jamie Lee Curtis y Anya Taylor-Joy, pero ninguna se encuentra en el Top 10.

En 2014 se filtraron unos documentos en los que aparecía cuánto ganaban los actores de La Gran Estafa Americana. Jennifer y su compañera Amy Adams recibieron el 7% de las ganancias; en cambio, Christian Bale y Bradley Cooper adquirieron el 9%.

También ocurrió en Don´t Look Up con Leonardo DiCaprio, donde ganó cinco millones de dólares más que ella. Sin embargo, cuando ocurrió esta desigualdad fue ella quien justificó la diferencia salarial: “Leo es más taquillero que yo, así que estoy contenta con mi acuerdo. En otras situaciones, lo que he visto (y estoy segura de que otras mujeres también lo han notado) es que es extremadamente incómodo abogar por un pago equitativo. Y si cuestionas algo que parece injusto, te dicen que no se trata de disparidad, aunque no sean capaces de explicarte de qué se trata exactamente”.

Un año después, la actriz se muestra más crítica por lo que está sucediendo con la brecha salarial y lo que tienen que vivir las mujeres: “No importa cuánto haga. ¿Todavía no me van a pagar tanto como a ese tipo por mi vagina?".

Más casos de brecha salarial

Otro de los casos en el que una actriz ha hablado de la brecha que ha sufrido si lo compara con su compañero de película ha sido en Jurassic World. Fue Bryce Dallas Howard quien hizo saber, en una entrevista para Insider, que ganó dos millones de dólares menos que Chris Pratt.

No aclaró cuanto había sido la diferencia exacta, pero sí la razón de ello: “Cuando empecé las negociaciones para la película de Jurassic era 2014, y era un mundo diferente, yo estaba en desventaja. Y, desafortunadamente, tienes que firmar por tres películas, así es como son estos tratos”, afirmó Bryce.