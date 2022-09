‘Can’t get you out of my head’, el cuento de hadas de Kylie Minogue: “¡Qué momento… GUAU!”

Solo tres horas fueron suficientes para crear un auténtico fenómeno de la música pop. Salió de un tirón. Y a Kylie Minogue le bastó escuchar 20 segundos de una demo para saber que se ajustaba perfectamente a ella, “como el zapato de Cenicienta”. Lo que no sabía era que “ese zapato” se convertiría en un cuento de hadas que transformaría su sueño en realidad. El 8 de Septiembre de 2001, la artista australiana publicó Can’t get out of my head – también llamada ‘La canción la, la, la’ –, un adictivo himno dance pop que no pudimos sacarnos de la cabeza en mucho tiempo: fue el tema más escuchado en la primera década del 2000. Al enorme impacto del que fue el mayor éxito en la carrera de Minogue, contribuyó decisivamente su videoclip … y su icónico ‘outfit’ blanco.

“Uno de esos días en los que todo sale bien”

Can’t you out of my head nació una tarde otoñal de 2000, "uno de esos días en los que todo sale bien”, en un garaje convertido en estudio en la casa de Rod Davis (destacado músico y compositor) en Epsom, Surrey. Le acompañaba Cathy Dennis (exitosa e influente autora musical). Aunque era la primera vez que ambos creadores de grandes hits pop trabajaban juntos, solo necesitaron tres horas para escribir la canción. Salió del tirón, "sin ideas preconcebidas... la escribimos gradualmente, de arriba a abajo, según fue saliendo", decía Rob en Sky News.

Su estructura no seguía los patrones tradicionales (verso-estribillo-verso). "Rompe algunas reglas”, reconocía Davis, “ya que comienza directamente con un estribillo”, con el hipnótico ‘la, la, la’. Por eso, se conoce como ‘La canción la, la, la’, porque el estribillo se repite una y otra vez. "Es divertido porque en ese momento mis editores me preguntaban '¿Dónde está el estribillo?'. Pero en esto no hay reglas, y el mejor ejemplo era Can't get you...”. Cuando la terminaron, Davis y Dennis se sintieron satisfechos y decidieron no dejarse llevar por la emoción: "había otras canciones que nos habían encantado y no funcionaron".

Sophie Ellis-Bextor: “El rumor… no es cierto”

De hecho, Simon Fuller, manager entonces de S Club 7, cuando escuchó la demo pensó que no era adecuada para su grupo y la rechazó.Existe la creencia generalizada, corroborada por todos los medios - muchos de gran prestigio – de que también se la ofrecieron a Sophie Ellis-Bextor y que ella tampoco la quiso. Incluso hay quien dice que se arrepintió toda la vida de no haberla aceptado. Pero la cantante inglesa lo ha desmentido.

Kylie Minogue - Can't Get You Out Of My Head (Official Video)

En una entrevista emitida por ABC Double J, declaraba: "El rumor de que me ofrecieron esa canción y la rechacé, no es cierto. Pero no importa. No importa que no sea cierto. Siempre he dicho la verdad y nadie me ha hecho caso. La primera vez que escuché esa canción fue en la radio. Después, se divulgó el rumor de que me la habían ofrecido. Hablé con mi A&R y le pregunté '¿Es eso cierto? ¿Escuchaste la canción? ¿Me la propusieron a mí?’. Y él me dijo. 'No... se la ofrecieron a S Club 7".

“Como el zapato de Cenicienta”

Sea como fuere, lo cierto es que la pegadiza melodía de irresistible ritmo, llegó al equipo de Kylie Minogue. De acuerdo a una entrevista con The Quietus, cuando tan solo había escuchado los primeros 20 segundos de la demo, la estrella se sintió atrapada. No necesitó más: “Me enamoré de la canción la primera vez que la escuché”, dijo Kylie en The Sun. “Como el zapato de Cenicienta, se ajustaba perfectamente”.

Fue a grabarla al estudio-garaje de Davis. “Fue un momento dulce, ella era realmente encantadora", recordaba el compositor en Sky News. "Trajo su propia comida - salmón ahumado y cosas así de ‘delicatessen’ - y trajo suficiente para todos. La hicimos en el garaje, conmigo y Cathy en la producción".

Un ‘outfit’ inspirado en Grace Jones

“Aunque Kylie no fue la primera artista a la que se le ofreció la canción, no creo que estuviera destinada a otra cantante que no fuera ella”,declaró su co-autora Cathy Dennis. “No creo que ningún otro artista hubiera podido hacer el increíble trabajo que ella hizo, con ese vídeo y ese ‘look’ super sexy”. En realidad, gran parte del éxito del single podría atribuirse perfectamente al gran impacto de la ingeniosa producción visual que lo acompañó.

Dawn Shadforth fue el responsable de ese escenario futurista, con bailarines robóticos, y una coreografía a cargo de Michael Rooney. Y con Kylie enfundada en ese famoso traje blanco de una pieza, con capucha y pronunciado escote, diseñado por Fee Doran. "No parecía gran cosa cuando estaba colgado la percha", recuerda Minogue en Vogue. "Me costó algún ingenio hacer que me quedara bien puesto, pero cumplió con creces. Se convirtió en icónico”. El atuendo estaba inspirado en los diseñadores que vistieron a una popular cantante y modelo jamaicana: “El video es muy futurista y nos inspiramos en Grace Jones”.

“Finalmente, pudo conmigo”

Número uno en 40 países. Más de 6 millones de copias vendidas. La popularidad del single fue inmediata tras su lanzamiento el 8 de Septiembre de 2001. Todo un fenómeno en ventas que se extendió a lo largo y ancho del planeta, incluso a territorios que habían ignorado a la cantante. Un éxito de este calibre tenía que pasar factura: “Toda mi reaparición ha sido una absoluta locura. Estoy completamente destrozada… finalmente pudo conmigo. He tenido que tomarme una semana libre… y la he pasado metida en la cama”. Con su octavo álbum Fever publicado en Octubre de 2001, tuvo poco tiempo para descansar.

Can’t get you out of my head marcó un momento culminante en la trayectoria de la artista, tanto que casi ensombreció su carrera entera. Dos décadas después de su lanzamiento, Kylie lo recordaba en su Twitter: “20 años de Cant't get. Guau. Quiero decir GUAU!!!! Qué momento en mi vida. Y he estado cantándola desde entonces!!!!. LaLaLa".