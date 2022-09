Zara lanzará una colección con Narciso Rodríguez

Narciso Rodríguez ha conseguido algo histórico. El diseñador estadounidense con orígenes cubanos se convertirá mañana jueves 8 de septiembre en el primer modisto de prèt-a-porter en lanzar una colaboración con Zara, el buque insignia del gigante Inditex.

Aunque Zara ya ha hecho tratos con otras marcas de moda que aportan un valor añadido a su línea como es el caso de la firma Ría Menorca, con quien se alió para lanzar sandalias hechas a mano y el de Good American, la compañía especializada en ropa denim sostenible y liderada por la celebritie internacional Khloé Kardashian, esta es la primera vez que la marca de Amanco Ortega firma un acuerdo para vender en sus tiendas ropa con el sello de un gran diseñador del universo del lujo.

La colección de Narciso Rodríguez saldrá a la venta en las tiendas físicas y online de Zara mañana y contará con 25 piezas sacadas directamente del archivo del archivo del diseñador que prometen llegar los establecimientos de Inditex para contentar a todas aquellas mujeres que, pese a la moda comfy, echan de menos las siluetas rectas, ajustadas y sensuales, a la vez que elegantes, que tanto triunfaban antes de que la pandemia de coronavirus lo trastocase todo.

Además, la colección cápsula de Narciso Rodríguez x Zara incluirá, tal y como el diseñador ha desvelado a la prensa especializada en moda estadounidense, una versión renovada de una de sus piezas más icónicas: el vestido de boda estilo slip que lució la conocida publicista y esposa de John F.Kenndy Jr.

Toda ella se basará en los colores fetiche del diseñador: el blanco, el negro, el rojo y el nude. Cuatro colores que se ha convertido en un referente para Narciso Rodríguez y que ahora llegarán a Zara para dejar su huella.

Una propuesta de Marta Ortega

Marta Ortega se ha puesto al frente de Inditex dispuesta a darlo todo y no está perdiendo la oportunidad de innovar cada vez que la tiene. Por eso, tal y como ha desvelado el propio Narciso Rodríguez a Elle, le invitó a colaborar con Zara. "Cenamos juntos una noche, en la que estuvimos hablando de mis proyectos, mis perfumes... y, después, me dijo: 'quiero hablar contigo, te llamo pronto'", ha detallado el diseñador, que asegura que al escuchar posteriormente la propuesta del equipo de Ortega solo pudo decir "woow". "Me quedé impresionado. Siempre he amado vestir a la mujer, a muchas mujeres. Y esta oportunidad me ha hecho mucha ilusión", ha explicado Narciso.

Además, el modista ha recalcado que, pese a haber hecho una búsqueda individual en su propio archivo a la vez que Zara hacía la suya propia, al poner en común cuáles serían las mejores piezas para comercializar en Inditex, habían escogido prácticamente las mismas.

"Es una colaboración inteligente, porque representa lo que la gente quiere: hoy, mañana y siempre"

Narciso destaca la atemporalidad de sus piezas y señala que, pese a que fueron concebidas hace años, siguen estando de plena actualidad. "Creo que por eso es una colaboración inteligente, porque representa lo que la gente quiere: hoy, mañana y siempre. Espero que así sea como lo recibe el público", ha recalcado el diseñador.