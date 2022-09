Bad Gyal celebra un nuevo logro en su carrera

La música de Bad Gyal viaja cada vez más lejos. Sus temas se han convertido en himnos de muchas fiestas, que han conseguido llenar la pista de baile de perreo y mucho ritmo.

La catalana ha conquistado, no solo a su público de España, sino también de parte del extranjero. Y es que precisamente uno de los logros que acaba de cumplir está relacionado con esta expansión de su música a otros territorios.

Bad Gyal ha colgado el cartel de entradas agotada en su concierto en Nueva York, algo que sin duda le ayuda a tachar de su lista un nuevo sueño cumplido. "Cuando voy pa us vendo todo en Nueva York. NY SOLD OUT!!! LOVE YOU SO MUCH. OS AMO", dice la artista en su última publicación en las redes.

Como era de esperar, esta noticia no solo ha sido celebrada por la propia Alba, sino también por sus fans, que apoyan cada paso que da en su carrera. "Miss Sold Out", dice una de ellas. "Arrasando", añade otra.

Que la música de Bad Gyal ha llegado a otros continentes no es ninguna novedad. De hecho, algunos de los miembros del equipo de Redacción de LOS40 y LOS40 Urban hemos vivido cómo es asistir a una fiesta en otro país y que cuando la música de nuestra protagonista suena, la pista de baile se llena de movimiento.

Ahora sus fans neoyorquinos podrán disfrutar de la música en directo de Bad Gyal y vivir un espectáculo cargado de mucha adrenalina y emoción. Y a ti, ¿te gustaría vivir un concierto en Nueva York de la catalana? ¿Con qué canción lo darías todo?