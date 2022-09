Jason Momoa dice adiós a su larga melena por una lucha solidaria que nos concierne a todos

Al pensar en Jason Momoa automáticamente se nos aparece un un hombre fuerte, alto, con tatuajes y la melena al viento. Todos recurrimos, seguramente, a verlo su reciente papel como Aquaman o como Khal Drogo en Juego de Tronos.

Sin embargo, ahora tendremos que imaginárnoslo de otra manera. Ni más ni menos que con el pelo corto, ya que el actor ha decidido raparse prácticamente al cero por una causa que va más allá de la comodidad o la estética. Lo ha hecho por la lucha contra el cambio climático.

Mientras le pasaban la maquinilla por la cabeza; es decir, en pleno acto, Momoa ha explicado el motivo de su nuevo look. "Hola a todos. Dame esas trenzas...Sí, me estoy rapando el pelo. Lo he hecho... (ríe) Ay, Dios, realmente he notado el viento ahora mismo. Lo he hecho para eliminar el uso único de plástico. Estoy cansado de las botellas de plásticos, Tenemos que deshacernos de los tenedores de plástico también... que van a nuestra tierra, que acaban en nuestros océanos. He visto muchísimos residuos en el mar donde estoy ahora mismo y es una pena. Así que por favor, si me podéis ayudar también eliminando el plástico de vuestras vidas, hacedlo. Las botellas de plástico son absurdas. Ahora puedes lleva tu propia cantimplora a todas partes. Os quiero", se ha explayado.

A este discurso, ha añadido un pequeño texto junto al vídeo que ha compartido. Y es que cortarse el pelo ha sido el primer paso hacia esta iniciativa solidaria con la que eliminar el plástico de su vida o, por lo menos, apostar por material reciclado y reutilizado, de modo que se dé más de un solo uso al plástico que utilizamos y que tanto daño está haciendo al planeta. "Por los nuevos comienzos. Debemos ser mejores en proteger nuestra tierra y océanos. Necesitamos reducir el uso del plásticos de nuestras vidas y de nuestros mares Botellas de plásticos, bolsas de plásticos, paquetería, utensilios, todo", reza la publicación de Instagram.

Desde LOS40, este verano pusimos en marcha la campaña From Trash to Live, con la que promover la importancia de recilar residuos plásticos, para dar una segunda vida a todas esas botellas, latas y recipientes que utilizamos en torno a los conciertos de música, con el fin de hacer este tipo de eventos más sostenibles, de manera que respeten y cuiden nuestro medioambiente y luchen contra el cambio climático.

¿Y tú? ¿Cómo ayudas a cuidar el planeta?