Tony Aguilar entrevista en #Del40al1CocaCola a Rosalía, actual Nº1 de la lista con ‘Despechá’

Rosalía, la artista española más internacional del momento —de hecho, una de las solistas más grandes del mundo—, y actual número uno de la lista con Despechá (dos semanas no consecutivas en lo alto), será la invitada de Tony Aguilar este sábado en #Del40al1CocaCola. Una superexclusiva, en la que Tony le preguntará por muchas cosas, entre ellas cómo ha sido su verano de gira y sobre la reedición deluxe de Motomami, que se publica este fin de semana. Ese será el plato fuerte de la próxima edición del programa, que además viene cargado de máxima emoción, precisamente por saber si Rosalía podrá conservar el liderato frente al empuje de sus perseguidores en el chart.

En las últimas semanas hemos vivido una electrizante rivalidad entre Despechá y BZRP Music Sessions, Vol. 52, de Bizarrap y Quevedo. Ambas canciones debutaron en el número uno y ambas han sido dos veces líderes. Tanto una como otra cuenta con muchas posibilidades de sumar su tercera semana en el puesto de honor. Pero no debemos olvidarnos de Harry Styles, que sí que ha sido líder tres semanas, y que tras apearse del podium el sábado pasado volvió a él, colgándose la medalla de bronce con As it was. Les siguen Aitana y Sangiovanni con Mariposas (#4), Black Eyed Peas con Shakira y David Guetta con Don’t you worry (#5) y Dani Fernández con Dile a los demás (#6 y récord de permanencia: 32 semanas). Ninguno de estos tres ha llegado a la primera posición todavía y bien podría hacerlo este sábado.

Como candidatos tenemos a Elton John y Britney Spears con Hold me closer, tema nuevo que fusiona y actualiza dos de los grandes clásicos del cantante y pianista inglés: The one y Tiny dancer. Él es un auténtico Sir del imperio británico y ella la princesa del pop, ¡qué más se puede pedir! En el transcurso del programa sabremos si los apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 sirven para darles un hueco en la lista.

Dos iPhone 14 PRO para los oyentes

Vuelven los grandes regalos a #Del40al1CocaCola. ¿Quieres equiparte para este otoño con el mejor smartphone del mercado, el más codiciado? Seremos los primeros en sortear dos iPhone 14 PRO… Sí, has leído bien: el nuevo iPhone, aún no disponible en tiendas (sale a la venta el día 16), un titán de bolsillo más resistente que cualquier otro smartphone y con unas prestaciones que son una auténtica maravilla. Los oyentes también podéis optar al premio por votar en antena (900 35 40 40); esta semana obsequiaremos con el Lego de la Casa Madrigal de Encanto.

Y eso no es todo, porque a lo largo de las cuatro horas más vibrantes de la radio presentaremos nuevos candidatos, recordaremos antiguos números uno de la lista en La Máquina del Tiempo, os pondremos al día de la actualidad musical… Y, en definitiva, daremos el pistoletazo de salida al fin de semana con altas dosis de energía positiva. ¡Hasta el sábado, familia!