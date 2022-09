25 años del ‘Más’ de Alejandro Sanz: el significado de cada canción del disco

El 4 de septiembre de 1997 la vida de Alejandro Sanz cambiaba por completo. La suya y la de la música pop en español. Y es que el artista lanzaba su disco Más.

Con 10 canciones compuestas por él, se convertía en el álbum más vendido de su carrera (con más de 5 millones de copias) y en el más vendido de la historia de España.

Un disco que debió su éxito a muchas variables, entre ellas al esquemático sonido incorporado, la profundidad de sus letras, la melodía perfecta para cada una de ellas y la voz de un joven artista que escribía y cantaba porque era "su idioma".

Así, la decena de temas aparecieron en nuestra vida para quedarse para siempre. Para que cuando alguien dijera "Corazón" otro respondiera "partío", para que cuando alguien exclamara "amiga mía", otro añadiera "lo sé, solo vives por él que lo sabe también".

Son parte de nuestro imaginario colectivo, de nuestra cultura musical pero... ¿qué querían decir realmente cada una de estas canciones?

¿Y si fuera ella?

En poco más de 5 minutos, Sanz habla de alguien que aún no conoce pero imagina que existe. Desde Cadena Dial señalan que "es una canción que habla de esas personas que pasan a tu lado y ni siquiera te fijas en ellas. Algunas veces cuando desaparecen te planteas ¿será ella (o él) el amor de mi vida?

Aunque también señalan que hay quien encuentra en ella "mensajes sobre la muerte, la reencarnación y el reencuentro, de forma casi literal".

Ese último momento

Sobre este tema, el propio Alejandro Sanz despejó las dudas: "Esta canción nació de una frase que decía "si no fuera por el último momento no se haría nada en la vida", a partir de ahí cuento en mi canción ese momento en que la chica se va de tu vida y le pides: "si vas a irte vete pero no te despidas, que no quiero verte salir de mi vida".

Corazón Partío

El tema que marcó un punto de inflexión en la carrera de Alejandro Sanz y que, al escribirlo, casi lo regala a otro artista: "La primera vez que la compuse dije, 'una canción muy bonita para Camela' (...) Sabía que era una rumbita que no pegaban en mi disco", contó en Viajando con Chester.

Finamente se lo quedó y él mismo cantó a ese momento desgarrador en el que alguien te deja (con el corazón partío). Por lo que cuenta, parece que además es una ruptura con engaño, así que aún duele "Más".

Sobre todo, cuando has puesto todas las ilusiones en una relación que parece que no sentía lo mismo desde el otro lado. Un momento muy doloroso, del que pocas personas se han salvado, pero que con unos toques de rumba se convierte en mucho más llevable.

Siempres es de noche

La letra de esta canción relata podría ser el guion de un cortometraje. Narra el encuentro de dos amantes en un café. Ambos se miran con pasión y lo transmiten tanto, que paran el tiempo en esa noche.

Al final del relato se descubre que el narrador es un tercero que les estaba observando. Y que es interpelado al preguntarle por la belleza de ella ("más que la luna") y que nos hace dudar de todo lo anterior, ya que puede ser una fantasía del narrador.

La margarita dijo no

Tanto el título como la composición de este tema lo convierten en uno de los más singulares de su carrera. Y el mismo Alejandro Sanz respondió lo siguiente sobre él:

"La canción habla de todas esas personas que pasan la vida dudando y deshojando una margarita a la que preguntan ¿me quiere o no me quiere? Así transcurre el tiempo, pasa por sus vidas esa persona que les ama y por dudar tanto, al final la pierden".

Hoy que no estás

Esta es otra de sus baladas dedicadas a la ausencia de la mujer amada. Pero también puede ser de cualquier otro ser querido que de golpe se ha marchado dejando un vacío totalmente doloroso.

"Y que a pesar que me parece hasta mentira,

puede que la vida siga.

pero si tu no estás,...¿pa que?"

Con esa estrofa se resume el duelo (ya se amoroso o de cualquier otro tipo) que siente alguien ante la marcha de la persona a la que quería.

Un charquito de estrellas

Otra de las joyas "pequeñas" pero brillantes de este disco. De las que el propio Sanz dio algunas pinceladas sobre su significado:

"El charquito de estrellas es la droga, un pozo de agua que puede parecer poco profundo, brillante, pero que al entrar se convierte en un pozo de seis mi metros de profundidad, aunque solo tenga medio metro. Al final hay un grito a la esperanza de poder salir de ese pozo, de ese charquito de estrellas", explicó.

Amiga mía

Otro de sus puntos de inflexiones fue Amiga mía. Una canción de la que nunca ha escondido el significado real. Y él mismo contó que la escribió para una amiga de la que estaba enamorado, pero ella sentía lo mismo por otro hombre. "Finalmente un corazón enamorado siempre es muy necio", explicó él mismo.

De hecho, el propio cantante le había leído las primeras estrofas a su amiga y ella dijo: "Qué inteligente, qué sabio que has hecho una canción de una historia mía", y así escribió la segunda parte de la canción, con la réplica de ella.

Si hay Dios

No son muchas las veces que Sanz se dirige a Dios de esta manera tan directa, pero sí lo hizo en ese 1997 en el que ya era muy adelantado a su tiempo. Y sobre el tema comentó lo siguiente:

"Esta canción habla de un dios que entiende de emoción porque si hay dios seguramente comprende el amor de dos personas y no hace distinciones de sexo o razas".

Aquello que me diste

El cantante escogió poner el broche de oro al álbum de su vida, con una tema que homenajea a todas aquellas personas que son dejadas. Cuando se acaba una relación, en vez de tirar cosas por cara, lo que hace él es agradecer todo lo recibido:

"Es una canción muy sensual... que tiene un pequeño truco escondido. Al principio todo es muy romántico, el chico está entregado a su pareja y le dice: "gracias por ser mi compañera y darme tu energía, tus malos ratos y manías. No cabe en una vida todo lo que te lo agradezco". Pero al final de la canción parece que ella no le hace demasiado caso. Entonces el chico le dice que la avise si no es suficiente su amor para ella, porque entonces se marchará. "Si ves que mi canción acaso no resulta, avisame y recojo la melancolía". Y al final se oye un cristal haciéndose añicos que simboliza el final del amor".